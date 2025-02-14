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Индия и США планируют подписать новую программу оборонного партнерства
Индия и США планируют подписать новую программу оборонного партнерства - РИА Новости, 14.02.2025
Индия и США планируют подписать новую программу оборонного партнерства
Индия и США в 2025 году планируют подписать новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства, говорится в совместном заявлении, принятом по РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:15:00+03:00
2025-02-14T07:15:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия и США в 2025 году планируют подписать новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьера Индии Нарендры Моди. "Подчеркнув углубляющееся сближение стратегических интересов США и Индии, лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность динамичному оборонному партнерству, охватывающему множество областей. В целях дальнейшего развития оборонных связей лидеры объявили о планах подписать в этом году новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства между США и Индией в 21 веке", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999265750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, нарендра моди
В мире, Индия, США, Нарендра Моди
Индия и США планируют подписать новую программу оборонного партнерства
Индия и США подпишут десятилетнюю программу крупного оборонного партнерства