https://ria.ru/20250214/indija-1999277890.html

Индия и США планируют подписать новую программу оборонного партнерства

Индия и США планируют подписать новую программу оборонного партнерства - РИА Новости, 14.02.2025

Индия и США планируют подписать новую программу оборонного партнерства

Индия и США в 2025 году планируют подписать новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства, говорится в совместном заявлении, принятом по РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:15:00+03:00

2025-02-14T07:15:00+03:00

2025-02-14T07:15:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия и США в 2025 году планируют подписать новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьера Индии Нарендры Моди. "Подчеркнув углубляющееся сближение стратегических интересов США и Индии, лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность динамичному оборонному партнерству, охватывающему множество областей. В целях дальнейшего развития оборонных связей лидеры объявили о планах подписать в этом году новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства между США и Индией в 21 веке", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999265750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, сша, нарендра моди