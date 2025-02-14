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Индия откроет рынок для американских ядерных технологий, заявил Трамп
Индия откроет рынок для американских ядерных технологий, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
Индия откроет рынок для американских ядерных технологий, заявил Трамп
Индия реформирует законодательство, чтобы открыть свой рынок для передовых американских технологий в ядерной сфере, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:36:00+03:00
2025-02-14T02:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Индия реформирует законодательство, чтобы открыть свой рынок для передовых американских технологий в ядерной сфере, заявил президент США Дональд Трамп. "Индия также реформирует свои законы, чтобы открыть рынок для американских ядерных технологий, которые находятся на самом высоком уровне. Это обеспечит миллионы индийцев безопасной, чистой и доступной электроэнергией, а также принесет десятки миллиардов долларов американской гражданской ядерной промышленности", – сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Индия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Индия откроет рынок для американских ядерных технологий, заявил Трамп
Трамп: Индия реформирует законы для допуска ядерных технологий США