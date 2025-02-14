https://ria.ru/20250214/indija-1999266576.html

Индия откроет рынок для американских ядерных технологий, заявил Трамп

Индия откроет рынок для американских ядерных технологий, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025

Индия откроет рынок для американских ядерных технологий, заявил Трамп

Индия реформирует законодательство, чтобы открыть свой рынок для передовых американских технологий в ядерной сфере, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:36:00+03:00

2025-02-14T02:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Индия реформирует законодательство, чтобы открыть свой рынок для передовых американских технологий в ядерной сфере, заявил президент США Дональд Трамп. "Индия также реформирует свои законы, чтобы открыть рынок для американских ядерных технологий, которые находятся на самом высоком уровне. Это обеспечит миллионы индийцев безопасной, чистой и доступной электроэнергией, а также принесет десятки миллиардов долларов американской гражданской ядерной промышленности", – сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди