Трагичная история любви крепостной актрисы и богатейшего графа России
© Getty Images / lisegagneГрустная девушка
© Getty Images / lisegagne
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Жизнь частенько нам подкидывает любопытнейшие любовные сюжеты, которые затем воспевают поэты и писатели в своих произведениях. "Стрелы Амура" безжалостны: они могут пронзить людей абсолютно разных сословий и взглядов и подарить нам удивительный этюд нежности и страсти, где мы можем только удивляться смелости и глубине чувств возлюбленных.
Одна такая история произошла в ХVIII веке, когда простая крепостная актриса Прасковья Жемчугова покорила сердце богатейшего графа Шереметева. Их любовь пережила все сплетни высшего света и пошла против воли самого императора, но пара сумела не предать друг друга.
© Public domainПотрет Прасковьи Жемчуговой кисти Николая Аргунова
© Public domain
Потрет Прасковьи Жемчуговой кисти Николая Аргунова
Прасковья Жемчугова: из крепостных в звезды театра
Родилась будущая звезда сцены 31 июля 1768 года в имении графов Шереметевых в Ярославской губернии. Ее отец — крепостной кузнец Иван Ковалев — заработал туберкулез позвоночника из-за тяжелой работы и стал горбатым, за что его прозвали Горбуновым.
Был Иван человеком суровым, мог сильно выпить, но дочку свою обожал.
Как частенько происходило в те времена, Прасковью рано разлучили с семьей. Девочку отдали вместе с приданным графу Петру Борисовичу Шереметьеву, когда тот женился на княгине Марии Черкасской.
Прасковье повезло, что она приглянулась княгине Марфе Долгоруковой, и та взяла ее на воспитание в усадьбу Кусково. Иначе будущая актриса могла бы запросто попасть в сенные девки или на скотный двор.
Усадьба Кусково
У Прасковьи был прекрасный дар — ангельский голос, который завораживал окружающих. Она попала в группу для подготовки в труппу крепостного театра. Ее обучали вокалу, игре на музыкальных инструментах, сценическому мастерству, танцам и иностранным языкам.
Сын Петра Шереметева Николай впервые увидел Прасковью в 1773 году, вернувшись из-за границы в Кусково, он сразу был очарован юной актрисой.
"Если бы ангел сошел с небес, если гром и молния ударили разом, я был бы менее поражен", — так Шереметев описал первую встречу с Жемчуговой.
© Public domainПрасковья Жемчугова в роли Элианы
© Public domain
Прасковья Жемчугова в роли Элианы
Прасковья тем временем успешно выступает в театре графа Шереметьева.
30 июня 1787 посмотреть на юное дарование приехала сама Екатерина II.
Императрица так была впечатлена пением и игрой актрисы, за что наградила ее алмазным перстнем.
Негодование "высшего света"
В возрасте 19 лет девушка стала фавориткой младшего графа Николая Петровича, который испытывал к ней настоящие чувства.
© Public domainГраф Николай Шереметьев
© Public domain
Граф Николай Шереметьев
"Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные, — признался граф Шереметев в одном из писем. — Долгое время наблюдал я свойства и качества ее: и нашел украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность, нашел в ней привязанность к святой вере и усерднейшее Богопочитание. Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки".
Через год после триумфального выступления Прасковьи перед императрицей умирает старый граф. Николай Петрович становится наследником не только всего огромного по тем временам состояния, но и театра с его талантливой труппой.
Однако горечь утраты была настолько сильной, что наследник начал сильно пить. Прасковья поддерживает графа и останавливает пристрастие к спиртному.
Они начинают жить вместе в отдельном доме, чем приводят в шок родственников графа. Те возмущены, что какая-то крепостная сидит с ним за одним столом, а возможно, однажды и породнится.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСпальная комната графини Шереметьевой - бывшей крепостной крестьянки Прасковьи Жемчуговой - в Кусково
Спальная комната графини Шереметьевой - бывшей крепостной крестьянки Прасковьи Жемчуговой - в Кусково
Первое появление графа со своей фавориткой в свет вызвало большой скандал. Они посетили театрализованное представление с участием самой княгини Долгорукой. Высшее общество выказало своё недовольство тем, что в их круг посмела проникнуть пусть и талантливая, но всё же крепостная.
Финал прекрасной любви
Слухи о том, что богатейший граф России сожительствует с простой крепостной, дошли до самого императора. Не поверив в великую любовь к крепостной, он решил дать графу должность при дворе, чтобы тот, прибывая в Зимнем дворце, находился в обществе более ему подходящих по положению прекрасных дам.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Зимний дворец и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Зимний дворец и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Но Николай Петрович пошёл на хитрость. Он взял Прасковью с собой в Петербург и тайно обвенчался с ней на рассвете перед поездкой. Об этом знали лишь пара верных друзей.
В Петербург они прибыли уже в качестве графа и графини Шереметевых.
Однако климат Северной столицы сильно подпортил здоровье Прасковьи: она заболела туберкулезом и умерла, успев родить мужу здорового мальчика.
За три дня до смерти актрисы император Александр I признал брак Шереметева и Жемчуговой.