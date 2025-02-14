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Трагичная история любви крепостной актрисы и богатейшего графа России

Трагичная история любви крепостной актрисы и богатейшего графа России - РИА Новости, 14.02.2025

Трагичная история любви крепостной актрисы и богатейшего графа России

Жизнь частенько нам подкидывает любопытнейшие любовные сюжеты, которые затем воспевают поэты и писатели в своих произведениях. "Стрелы Амура" безжалостны: они... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:15:00+03:00

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россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Жизнь частенько нам подкидывает любопытнейшие любовные сюжеты, которые затем воспевают поэты и писатели в своих произведениях. "Стрелы Амура" безжалостны: они могут пронзить людей абсолютно разных сословий и взглядов и подарить нам удивительный этюд нежности и страсти, где мы можем только удивляться смелости и глубине чувств возлюбленных.Одна такая история произошла в ХVIII веке, когда простая крепостная актриса Прасковья Жемчугова покорила сердце богатейшего графа Шереметева. Их любовь пережила все сплетни высшего света и пошла против воли самого императора, но пара сумела не предать друг друга.Прасковья Жемчугова: из крепостных в звезды театраРодилась будущая звезда сцены 31 июля 1768 года в имении графов Шереметевых в Ярославской губернии. Ее отец — крепостной кузнец Иван Ковалев — заработал туберкулез позвоночника из-за тяжелой работы и стал горбатым, за что его прозвали Горбуновым.Был Иван человеком суровым, мог сильно выпить, но дочку свою обожал.Как частенько происходило в те времена, Прасковью рано разлучили с семьей. Девочку отдали вместе с приданным графу Петру Борисовичу Шереметьеву, когда тот женился на княгине Марии Черкасской.Прасковье повезло, что она приглянулась княгине Марфе Долгоруковой, и та взяла ее на воспитание в усадьбу Кусково. Иначе будущая актриса могла бы запросто попасть в сенные девки или на скотный двор.У Прасковьи был прекрасный дар — ангельский голос, который завораживал окружающих. Она попала в группу для подготовки в труппу крепостного театра. Ее обучали вокалу, игре на музыкальных инструментах, сценическому мастерству, танцам и иностранным языкам.Сын Петра Шереметева Николай впервые увидел Прасковью в 1773 году, вернувшись из-за границы в Кусково, он сразу был очарован юной актрисой."Если бы ангел сошел с небес, если гром и молния ударили разом, я был бы менее поражен", — так Шереметев описал первую встречу с Жемчуговой.Прасковья тем временем успешно выступает в театре графа Шереметьева.30 июня 1787 посмотреть на юное дарование приехала сама Екатерина II.Императрица так была впечатлена пением и игрой актрисы, за что наградила ее алмазным перстнем.Негодование "высшего света"В возрасте 19 лет девушка стала фавориткой младшего графа Николая Петровича, который испытывал к ней настоящие чувства."Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные, — признался граф Шереметев в одном из писем. — Долгое время наблюдал я свойства и качества ее: и нашел украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность, нашел в ней привязанность к святой вере и усерднейшее Богопочитание. Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки".Через год после триумфального выступления Прасковьи перед императрицей умирает старый граф. Николай Петрович становится наследником не только всего огромного по тем временам состояния, но и театра с его талантливой труппой.Однако горечь утраты была настолько сильной, что наследник начал сильно пить. Прасковья поддерживает графа и останавливает пристрастие к спиртному.Они начинают жить вместе в отдельном доме, чем приводят в шок родственников графа. Те возмущены, что какая-то крепостная сидит с ним за одним столом, а возможно, однажды и породнится.Первое появление графа со своей фавориткой в свет вызвало большой скандал. Они посетили театрализованное представление с участием самой княгини Долгорукой. Высшее общество выказало своё недовольство тем, что в их круг посмела проникнуть пусть и талантливая, но всё же крепостная.Финал прекрасной любвиСлухи о том, что богатейший граф России сожительствует с простой крепостной, дошли до самого императора. Не поверив в великую любовь к крепостной, он решил дать графу должность при дворе, чтобы тот, прибывая в Зимнем дворце, находился в обществе более ему подходящих по положению прекрасных дам.Но Николай Петрович пошёл на хитрость. Он взял Прасковью с собой в Петербург и тайно обвенчался с ней на рассвете перед поездкой. Об этом знали лишь пара верных друзей.В Петербург они прибыли уже в качестве графа и графини Шереметевых.Однако климат Северной столицы сильно подпортил здоровье Прасковьи: она заболела туберкулезом и умерла, успев родить мужу здорового мальчика.За три дня до смерти актрисы император Александр I признал брак Шереметева и Жемчуговой.

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россия, санкт-петербург, александр i, екатерина ii