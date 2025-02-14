https://ria.ru/20250214/gospitalizatsiya-1999346548.html

В Москве госпитализировали 20 постояльцев хостела из-за отравления

В Москве госпитализировали 20 постояльцев хостела из-за отравления - РИА Новости, 14.02.2025

В Москве госпитализировали 20 постояльцев хостела из-за отравления

В Москве госпитализировали 20 постояльцев хостела "Гостиница РБК сервис" с признаками пищевого отравления, сообщил столичный департамент здравоохранения в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:18:00+03:00

2025-02-14T12:18:00+03:00

2025-02-14T15:41:00+03:00

москва

происшествия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Москве госпитализировали 20 постояльцев хостела "Гостиница РБК сервис" с признаками пищевого отравления, сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале."По результатам обращений за медицинской помощью постояльцев хостела "Гостиница РБК сервис" 20 человек были госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме", — говорится в релизе.Незадолго до этого столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после отравления постояльцев хостела в Электролитном проезде. Заболевшие — строители, питавшиеся на стройке. Согласно договору, готовые блюда им доставляло юридическое лицо — ООО "Енидем".В расследовании также участвуют специалисты депздрава, на месте работают медицинские службы.

https://ria.ru/20250207/otravlenie-1997912575.html

https://ria.ru/20250201/otravlenie-1996821729.html

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москва, происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)