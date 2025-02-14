https://ria.ru/20250214/gosizmena-1999445383.html

Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену

Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 14.02.2025

Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену

Ростовский областной суд признал виновной в государственной измене гражданку России Евгению Рябову и приговорил ее к 13 годам в колонии общего режима, сообщили... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:57:00+03:00

2025-02-14T16:57:00+03:00

2025-02-14T16:58:00+03:00

происшествия

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ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Ростовский областной суд признал виновной в государственной измене гражданку России Евгению Рябову и приговорил ее к 13 годам в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. "Ростовский областной суд… приговорил Рябову к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что в январе 2023 года гражданка России Евгения Рябова установила контакт с представителем спецслужбы Украины. В дальнейшем она передавала ему через интернет-мессенджер сведения о местоположении военных объектов, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. "Ее преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241029/fsb-1980644902.html

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