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В Госдуме призвали США выстраивать диалог с Россией без угроз - РИА Новости, 14.02.2025
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22:34 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999501805.html
В Госдуме призвали США выстраивать диалог с Россией без угроз
В Госдуме призвали США выстраивать диалог с Россией без угроз - РИА Новости, 14.02.2025
В Госдуме призвали США выстраивать диалог с Россией без угроз
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, комментируя заявление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о вариантах отправки войск на Украину, призвал... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:34:00+03:00
2025-02-14T22:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, комментируя заявление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о вариантах отправки войск на Украину, призвал американские власти выстраивать диалог с Россией без угроз. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно". "История показывает, что вести диалог с Россией с позиции силы – бесполезно. Пока сложно оценивать это заявление, в последнее время их было достаточно много. Оно похоже на попытку усилить собственные позиции перед началом переговоров. Наша страна последовательно была сторонницей честного и равноправного диалога, без угроз. Только так сможем прийти к решениям, которые устроят всех", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, новая команда президента США посылает разные сигналы, но важны конкретные действия.
https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html
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в мире, сша, госдума рф, россия
В мире, США, Госдума РФ, Россия
В Госдуме призвали США выстраивать диалог с Россией без угроз

Депутат Госдумы Нестеренко призвал США выстраивать диалог с Россией без угроз

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Государственной Думы РФ
Флаг на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, комментируя заявление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о вариантах отправки войск на Украину, призвал американские власти выстраивать диалог с Россией без угроз.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".
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"История показывает, что вести диалог с Россией с позиции силы – бесполезно. Пока сложно оценивать это заявление, в последнее время их было достаточно много. Оно похоже на попытку усилить собственные позиции перед началом переговоров. Наша страна последовательно была сторонницей честного и равноправного диалога, без угроз. Только так сможем прийти к решениям, которые устроят всех", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, новая команда президента США посылает разные сигналы, но важны конкретные действия.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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