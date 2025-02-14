https://ria.ru/20250214/gosduma-1999501805.html

В Госдуме призвали США выстраивать диалог с Россией без угроз

В Госдуме призвали США выстраивать диалог с Россией без угроз - РИА Новости, 14.02.2025

В Госдуме призвали США выстраивать диалог с Россией без угроз

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, комментируя заявление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о вариантах отправки войск на Украину, призвал... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:34:00+03:00

2025-02-14T22:34:00+03:00

2025-02-14T22:34:00+03:00

в мире

сша

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/68/1552316859_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_3392e1b336b540671ec8555fee7c7c8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, комментируя заявление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о вариантах отправки войск на Украину, призвал американские власти выстраивать диалог с Россией без угроз. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно". "История показывает, что вести диалог с Россией с позиции силы – бесполезно. Пока сложно оценивать это заявление, в последнее время их было достаточно много. Оно похоже на попытку усилить собственные позиции перед началом переговоров. Наша страна последовательно была сторонницей честного и равноправного диалога, без угроз. Только так сможем прийти к решениям, которые устроят всех", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, новая команда президента США посылает разные сигналы, но важны конкретные действия.

https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html

https://ria.ru/20250214/vens-1999357853.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, госдума рф, россия