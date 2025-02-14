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В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией

В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией - РИА Новости, 14.02.2025

В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "безумной" и "чудовищной" провокацией киевского режима удар по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:02:00+03:00

2025-02-14T13:02:00+03:00

2025-02-14T13:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "безумной" и "чудовищной" провокацией киевского режима удар по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции перед Мюнхенской конференцией. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. "Нет сомнений, что мы имеем дело с хорошо спланированной безумной и чудовищной провокацией киевского режима, который осознает, что его песенка спета. Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепление отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы. Возможно, за этой провокацией стоят в том числе британские спецслужбы, которые заинтересованы в том, чтобы не позволить наладить прямые каналы коммуникации между Россией и США", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, провокация совершенна преднамеренно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля. Позже Трамп анонсировал, что представители трех стран проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии.

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в мире, россия, сша, украина, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф, чернобыльская аэс