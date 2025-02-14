Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999357613.html
В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией
В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией - РИА Новости, 14.02.2025
В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "безумной" и "чудовищной" провокацией киевского режима удар по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:02:00+03:00
2025-02-14T13:02:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
михаил шеремет
дональд трамп
госдума рф
чернобыльская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "безумной" и "чудовищной" провокацией киевского режима удар по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции перед Мюнхенской конференцией. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. "Нет сомнений, что мы имеем дело с хорошо спланированной безумной и чудовищной провокацией киевского режима, который осознает, что его песенка спета. Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепление отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы. Возможно, за этой провокацией стоят в том числе британские спецслужбы, которые заинтересованы в том, чтобы не позволить наладить прямые каналы коммуникации между Россией и США", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, провокация совершенна преднамеренно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля. Позже Трамп анонсировал, что представители трех стран проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999356501.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф, чернобыльская аэс
В мире, Россия, США, Украина, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ, Чернобыльская АЭС
В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией

Депутат Шеремет назвал удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "безумной" и "чудовищной" провокацией киевского режима удар по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции перед Мюнхенской конференцией.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел.
"Нет сомнений, что мы имеем дело с хорошо спланированной безумной и чудовищной провокацией киевского режима, который осознает, что его песенка спета. Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепление отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы. Возможно, за этой провокацией стоят в том числе британские спецслужбы, которые заинтересованы в том, чтобы не позволить наладить прямые каналы коммуникации между Россией и США", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, провокация совершенна преднамеренно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля. Позже Трамп анонсировал, что представители трех стран проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Песков: Россия не наносит удары по объектам атомной инфраструктуры Украины
Вчера, 12:58
 
В миреРоссияСШАУкраинаМихаил ШереметДональд ТрампГосдума РФЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала