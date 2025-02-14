https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html

В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время - РИА Новости, 14.02.2025

В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:57:00+03:00

2025-02-14T09:57:00+03:00

2025-02-14T11:12:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

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лдпр

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет, документ доступен в думской базе данных."Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей — в связи с 30‑летием совместной жизни", — говорится в проекте.Кроме того, авторы инициативы предложили выплачивать:Сейчас подобные выплаты действуют в 19 регионах и некоторых городах, но существенно различаются.Парламентарии отметили, что чаще всего премируют семейные пары, прожившие в браке 50 лет, в некоторых регионах выплаты полагаются и за последующие круглые даты — 55, 60, 65, 70 лет.Документ также предлагает:"Согласно законопроекту, полномочия по назначению и предоставлению выплат к юбилеям Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов России, которые осуществляют и исполняют данные полномочия за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта России в порядке, определяемом правительством России", — указано в проекте.Авторы документа предусмотрели, что региональные власти и местное самоуправление смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки пар, состоящих в браке долгое время, в том числе с учетом количества детей в семье.Согласно проекту, выплату назначат в течение десяти дней после обращения, заявление нужно подать не позднее двух месяцев с даты юбилея в электронном виде через ЕГИССО, МФЦ или лично.Депутаты считают, что нововведение укрепит институт брака и поможет сохранить традиционные семейные ценности в России.

https://ria.ru/20250213/gosduma-1998986398.html

https://ria.ru/20250214/subsidiya-1805446514.html

https://ria.ru/20250211/vyplaty-1786969597.html

https://ria.ru/20250128/brakosochetanie-1764290442.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр