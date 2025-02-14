https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время - РИА Новости, 14.02.2025
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:57:00+03:00
2025-02-14T09:57:00+03:00
2025-02-14T11:12:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет, документ доступен в думской базе данных."Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей — в связи с 30‑летием совместной жизни", — говорится в проекте.Кроме того, авторы инициативы предложили выплачивать:Сейчас подобные выплаты действуют в 19 регионах и некоторых городах, но существенно различаются.Парламентарии отметили, что чаще всего премируют семейные пары, прожившие в браке 50 лет, в некоторых регионах выплаты полагаются и за последующие круглые даты — 55, 60, 65, 70 лет.Документ также предлагает:"Согласно законопроекту, полномочия по назначению и предоставлению выплат к юбилеям Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов России, которые осуществляют и исполняют данные полномочия за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта России в порядке, определяемом правительством России", — указано в проекте.Авторы документа предусмотрели, что региональные власти и местное самоуправление смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки пар, состоящих в браке долгое время, в том числе с учетом количества детей в семье.Согласно проекту, выплату назначат в течение десяти дней после обращения, заявление нужно подать не позднее двух месяцев с даты юбилея в электронном виде через ЕГИССО, МФЦ или лично.Депутаты считают, что нововведение укрепит институт брака и поможет сохранить традиционные семейные ценности в России.
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https://ria.ru/20250214/subsidiya-1805446514.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет, документ доступен в думской базе данных
.
"Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей — в связи с 30‑летием совместной жизни", — говорится в проекте.
Кроме того, авторы инициативы предложили выплачивать:
- 40 тысяч рублей — к 40‑летию со дня свадьбы;
- 50 тысяч — к 50‑летию;
- 60 тысяч — к 60‑летию;
- 70 тысяч — к 70‑летию.
Сейчас подобные выплаты действуют в 19 регионах и некоторых городах, но существенно различаются.
Парламентарии отметили, что чаще всего премируют семейные пары, прожившие в браке 50 лет, в некоторых регионах выплаты полагаются и за последующие круглые даты — 55, 60, 65, 70 лет.
Документ также предлагает:
- ежегодно индексировать размер выплат к юбилеям совместной жизни;
- увеличивать их на районный коэффициент для людей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями.
"Согласно законопроекту, полномочия по назначению и предоставлению выплат к юбилеям Российская Федерация
передает для осуществления органам государственной власти субъектов России, которые осуществляют и исполняют данные полномочия за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта России в порядке, определяемом правительством России", — указано в проекте.
Авторы документа предусмотрели, что региональные власти и местное самоуправление смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки пар, состоящих в браке долгое время, в том числе с учетом количества детей в семье.
Согласно проекту, выплату назначат в течение десяти дней после обращения, заявление нужно подать не позднее двух месяцев с даты юбилея в электронном виде через ЕГИССО, МФЦ или лично.
Депутаты считают, что нововведение укрепит институт брака и поможет сохранить традиционные семейные ценности в России.