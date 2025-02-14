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В Госдуме назвали важным признание философов из Луганска - РИА Новости, 14.02.2025
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09:15 14.02.2025 (обновлено: 17:03 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999289274.html
В Госдуме назвали важным признание философов из Луганска
В Госдуме назвали важным признание философов из Луганска - РИА Новости, 14.02.2025
В Госдуме назвали важным признание философов из Луганска
Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев считает важным признание философов из Луганска, номинированных на "Евразийскую... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:15:00+03:00
2025-02-14T17:03:00+03:00
луганск
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госдума рф
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общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев считает важным признание философов из Луганска, номинированных на "Евразийскую философскую премию — 2025"."Надеюсь, что совет премии, состоящий из ученых России и ближнего зарубежья, примет правильное решение и вручит её мужественным луганским мыслителям", - заявил РИА Новости Гусев.Он отметил, что философское общество Луганска стало символом стойкости и интеллектуального сопротивления в обстановке непрерывного конфликта. По его словам, с 2014 года их сборники докладов обращаются к важнейшим вопросам современности, привлекая внимание как национальных, так и международных сообществ, а коллектив общества продолжает свою работу, нередко совмещая её с защитой Родины на фронте."Луганские философы, несмотря на постоянную опасность, продолжают искать ответы на вопросы о справедливом мировом порядке. Их преданность работе и стойкость заслуживают внимания, признания и, конечно, Евразийской премии. Особенно в Год защитника Отечества", - подчеркнул Гусев, курирующий от партии СРЗП Луганскую Народную Республику.В пресс-службе Евразийской философской премии сообщили, что церемония вручения пройдет 15 февраля в Москве. Премия вручается второй год подряд при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году специальная "Премия памяти" была присуждена политологу и публицисту Дарье Дугиной.В этому году премия будет вручаться в том числе за вклад в философию, за работу по истории русской философии, за перевод зарубежного философского труда, а также молодым талантам в философии.
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луганск, россия, луганская народная республика, госдума рф, президентский фонд культурных инициатив, общество
Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Президентский фонд культурных инициатив, Общество
В Госдуме назвали важным признание философов из Луганска

Гусев: важно признание философов из Луганска, номинированных Евразийскую премию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев считает важным признание философов из Луганска, номинированных на "Евразийскую философскую премию — 2025".
"Надеюсь, что совет премии, состоящий из ученых России и ближнего зарубежья, примет правильное решение и вручит её мужественным луганским мыслителям", - заявил РИА Новости Гусев.
Он отметил, что философское общество Луганска стало символом стойкости и интеллектуального сопротивления в обстановке непрерывного конфликта. По его словам, с 2014 года их сборники докладов обращаются к важнейшим вопросам современности, привлекая внимание как национальных, так и международных сообществ, а коллектив общества продолжает свою работу, нередко совмещая её с защитой Родины на фронте.
"Луганские философы, несмотря на постоянную опасность, продолжают искать ответы на вопросы о справедливом мировом порядке. Их преданность работе и стойкость заслуживают внимания, признания и, конечно, Евразийской премии. Особенно в Год защитника Отечества", - подчеркнул Гусев, курирующий от партии СРЗП Луганскую Народную Республику.
В пресс-службе Евразийской философской премии сообщили, что церемония вручения пройдет 15 февраля в Москве. Премия вручается второй год подряд при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году специальная "Премия памяти" была присуждена политологу и публицисту Дарье Дугиной.
В этому году премия будет вручаться в том числе за вклад в философию, за работу по истории русской философии, за перевод зарубежного философского труда, а также молодым талантам в философии.
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