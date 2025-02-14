https://ria.ru/20250214/gosduma-1999289274.html

В Госдуме назвали важным признание философов из Луганска

В Госдуме назвали важным признание философов из Луганска - РИА Новости, 14.02.2025

В Госдуме назвали важным признание философов из Луганска

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев считает важным признание философов из Луганска, номинированных на "Евразийскую... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:15:00+03:00

2025-02-14T09:15:00+03:00

2025-02-14T17:03:00+03:00

луганск

россия

луганская народная республика

госдума рф

президентский фонд культурных инициатив

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев считает важным признание философов из Луганска, номинированных на "Евразийскую философскую премию — 2025"."Надеюсь, что совет премии, состоящий из ученых России и ближнего зарубежья, примет правильное решение и вручит её мужественным луганским мыслителям", - заявил РИА Новости Гусев.Он отметил, что философское общество Луганска стало символом стойкости и интеллектуального сопротивления в обстановке непрерывного конфликта. По его словам, с 2014 года их сборники докладов обращаются к важнейшим вопросам современности, привлекая внимание как национальных, так и международных сообществ, а коллектив общества продолжает свою работу, нередко совмещая её с защитой Родины на фронте."Луганские философы, несмотря на постоянную опасность, продолжают искать ответы на вопросы о справедливом мировом порядке. Их преданность работе и стойкость заслуживают внимания, признания и, конечно, Евразийской премии. Особенно в Год защитника Отечества", - подчеркнул Гусев, курирующий от партии СРЗП Луганскую Народную Республику.В пресс-службе Евразийской философской премии сообщили, что церемония вручения пройдет 15 февраля в Москве. Премия вручается второй год подряд при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году специальная "Премия памяти" была присуждена политологу и публицисту Дарье Дугиной.В этому году премия будет вручаться в том числе за вклад в философию, за работу по истории русской философии, за перевод зарубежного философского труда, а также молодым талантам в философии.

https://ria.ru/20241112/grebennik-1983238485.html

луганск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, россия, луганская народная республика, госдума рф, президентский фонд культурных инициатив, общество