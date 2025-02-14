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В Госдуме прокомментировали заявление Рютте о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 14.02.2025
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01:47 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999263710.html
В Госдуме прокомментировали заявление Рютте о членстве Украины в НАТО
В Госдуме прокомментировали заявление Рютте о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 14.02.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Рютте о членстве Украины в НАТО
Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что никто не обещал Украине членство в НАТО стало пощечиной Киеву, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:47:00+03:00
2025-02-14T01:47:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что никто не обещал Украине членство в НАТО стало пощечиной Киеву, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее генсек НАТО заявил, что Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО. По его словам, речь всегда шла о необходимости гарантий безопасности для Украины. "У руководства НАТО особый нюх на конъюнктуру политического рынка. Сегодня позиция - Украина в НАТО - не в тренде, а значит нужно публично ей в этом отказать. "Друзья" Украины выдали ей четкий сигнал о том, что "дружба дружбой, а табачок врозь" и конечно заявление генсека альянса стало сродни пощечине", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, для западных политиков подобное поведение вовсе не считается зазорным. "Главное, чтоб самим быть с выгодой, а колонии типа Украины как-нибудь перебьются, судьба у них такая, зависеть от "большого европейского господина". Так что НАТО "гуд бай", по крайней мере в ближайшем будущем, и самое главное, что это сказали те, кто громче всех Украину туда зазывал, а теперь захлопнул дверь перед самим носом", - сказал Белик.
https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html
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в мире, украина, дмитрий белик, марк рютте, нато, госдума рф
В мире, Украина, Дмитрий Белик, Марк Рютте, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали заявление Рютте о членстве Украины в НАТО

Депутат Белик назвал заявление Рютте о членстве Украины в НАТО пощечиной Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что никто не обещал Украине членство в НАТО стало пощечиной Киеву, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее генсек НАТО заявил, что Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО. По его словам, речь всегда шла о необходимости гарантий безопасности для Украины.
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"У руководства НАТО особый нюх на конъюнктуру политического рынка. Сегодня позиция - Украина в НАТО - не в тренде, а значит нужно публично ей в этом отказать. "Друзья" Украины выдали ей четкий сигнал о том, что "дружба дружбой, а табачок врозь" и конечно заявление генсека альянса стало сродни пощечине", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, для западных политиков подобное поведение вовсе не считается зазорным.
"Главное, чтоб самим быть с выгодой, а колонии типа Украины как-нибудь перебьются, судьба у них такая, зависеть от "большого европейского господина". Так что НАТО "гуд бай", по крайней мере в ближайшем будущем, и самое главное, что это сказали те, кто громче всех Украину туда зазывал, а теперь захлопнул дверь перед самим носом", - сказал Белик.
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В миреУкраинаДмитрий БеликМарк РюттеНАТОГосдума РФ
 
 
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