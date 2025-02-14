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Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.02.2025
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09:00 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/gortrans-1999286950.html
Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге
Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.02.2025
Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге
Руководитель МУП "Гортранс" в Екатеринбурге Сергей Нугаев задержан, сообщил РИА Новости источник в мэрии города. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:00:00+03:00
2025-02-14T09:00:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Руководитель МУП "Гортранс" в Екатеринбурге Сергей Нугаев задержан, сообщил РИА Новости источник в мэрии города. В пятницу СМИ сообщали, что, по предварительным данным, Нугаев подозревается в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. "Информация достоверна", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, правда ли, что Нугаев задержан. Правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент. Сергей Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге

Главу МУП "Гортранс" в Екатеринбурге Нугаева задержали по подозрению во взятке

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Руководитель МУП "Гортранс" в Екатеринбурге Сергей Нугаев задержан, сообщил РИА Новости источник в мэрии города.
В пятницу СМИ сообщали, что, по предварительным данным, Нугаев подозревается в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов.
"Информация достоверна", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, правда ли, что Нугаев задержан.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент.
Сергей Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году.
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