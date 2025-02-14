https://ria.ru/20250214/gortrans-1999286950.html
Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге
Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.02.2025
Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге
Руководитель МУП "Гортранс" в Екатеринбурге Сергей Нугаев задержан, сообщил РИА Новости источник в мэрии города. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:00:00+03:00
2025-02-14T09:00:00+03:00
2025-02-14T09:00:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Руководитель МУП "Гортранс" в Екатеринбурге Сергей Нугаев задержан, сообщил РИА Новости источник в мэрии города. В пятницу СМИ сообщали, что, по предварительным данным, Нугаев подозревается в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. "Информация достоверна", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, правда ли, что Нугаев задержан. Правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент. Сергей Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году.
https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Источник сообщил о задержании главы МУП "Гортранс" в Екатеринбурге
Главу МУП "Гортранс" в Екатеринбурге Нугаева задержали по подозрению во взятке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Руководитель МУП "Гортранс" в Екатеринбурге Сергей Нугаев задержан, сообщил РИА Новости источник в мэрии города.
В пятницу СМИ сообщали, что, по предварительным данным, Нугаев подозревается в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов.
"Информация достоверна", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, правда ли, что Нугаев задержан.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент.
Сергей Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году.