https://ria.ru/20250214/gorlovka-1999413806.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.02.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, и дважды сбросили взрывоопасные... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:30:00+03:00

2025-02-14T15:30:00+03:00

2025-02-14T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, и дважды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 03.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. По данным управления, ВСУ с 8.00 по 11.40 выпустили по Горловке еще 16 снарядов того же калибра, в том числе кассетного типа. Кроме того, украинские войска в 11.20 и 11.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский район города. Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале уточнил, что в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ в жилом массиве "Строитель" повреждены два маршрутных автобуса. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989188439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, происшествия