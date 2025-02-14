Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ с начала суток выпустили 20 снарядов натовского калибра по Горловке
Осколки украинких снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, и дважды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 03.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Украинские войска обстреляли Горловку
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По данным управления, ВСУ с 8.00 по 11.40 выпустили по Горловке еще 16 снарядов того же калибра, в том числе кассетного типа. Кроме того, украинские войска в 11.20 и 11.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский район города.
Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале уточнил, что в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ в жилом массиве "Строитель" повреждены два маршрутных автобуса.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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