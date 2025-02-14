https://ria.ru/20250214/gorlovka-1999273390.html
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку - РИА Новости, 14.02.2025
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют участки дорог и прилегающие территории населенного пункта Горловка в ДНР, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:08:00+03:00
2025-02-14T05:08:00+03:00
2025-02-14T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" разминируют участки дорог и прилегающие территории населенного пункта Горловка в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Центр" выполняют задачи по разминированию участков дорог и различных районов местности населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", – сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что ежедневно украинские войска подвергают населенный пункт Горловка ДНР артиллерийским обстрелам, в частности снарядами кассетного типа. В ночное время ВСУ осуществляют дистанционное минирование окрестностей города. Саперы группировки войск "Центр" обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов. "В Горловке очень большое количество кассетных суббоеприпасов, зачастую это "колокольчики", которые наносят очень большой урон инфраструктуре, от них страдают мирные жители, также очень часто встречаются боеприпасы, доставляемые сюда противником с помощью FPV-дронов", - рассказал заместитель командира роты Андрей Науменко.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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горловка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку
Минобороны: инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги в Горловке