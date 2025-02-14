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Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/gorlovka-1999273390.html
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку - РИА Новости, 14.02.2025
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют участки дорог и прилегающие территории населенного пункта Горловка в ДНР, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:08:00+03:00
2025-02-14T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" разминируют участки дорог и прилегающие территории населенного пункта Горловка в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Центр" выполняют задачи по разминированию участков дорог и различных районов местности населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", – сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что ежедневно украинские войска подвергают населенный пункт Горловка ДНР артиллерийским обстрелам, в частности снарядами кассетного типа. В ночное время ВСУ осуществляют дистанционное минирование окрестностей города. Саперы группировки войск "Центр" обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов. "В Горловке очень большое количество кассетных суббоеприпасов, зачастую это "колокольчики", которые наносят очень большой урон инфраструктуре, от них страдают мирные жители, также очень часто встречаются боеприпасы, доставляемые сюда противником с помощью FPV-дронов", - рассказал заместитель командира роты Андрей Науменко.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги, ведущие в Горловку

Минобороны: инженеры группировки войск "Центр" разминируют дороги в Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" разминируют участки дорог и прилегающие территории населенного пункта Горловка в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Центр" выполняют задачи по разминированию участков дорог и различных районов местности населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", – сообщили в оборонном ведомстве.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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4 февраля, 11:23
Минобороны уточняет, что ежедневно украинские войска подвергают населенный пункт Горловка ДНР артиллерийским обстрелам, в частности снарядами кассетного типа. В ночное время ВСУ осуществляют дистанционное минирование окрестностей города. Саперы группировки войск "Центр" обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.
"В Горловке очень большое количество кассетных суббоеприпасов, зачастую это "колокольчики", которые наносят очень большой урон инфраструктуре, от них страдают мирные жители, также очень часто встречаются боеприпасы, доставляемые сюда противником с помощью FPV-дронов", - рассказал заместитель командира роты Андрей Науменко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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