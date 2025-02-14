https://ria.ru/20250214/glava-1999417238.html

Главы МИД России и Туркмении обсудили сотрудничество в рамках ООН и СНГ

Главы МИД России и Туркмении обсудили сотрудничество в рамках ООН и СНГ - РИА Новости, 14.02.2025

Главы МИД России и Туркмении обсудили сотрудничество в рамках ООН и СНГ

Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:44:00+03:00

2025-02-14T15:44:00+03:00

2025-02-14T15:44:00+03:00

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АШХАБАД, 14 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках ООН и СНГ, сообщает в пятницу туркменское внешнеполитическое ведомство. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и Содружества Независимых Государств (СНГ)", – говорится в сообщении. В ходе беседы министры рассмотрели план совместных мероприятий на текущий год, включая события на платформе ООН. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей между странами.

https://ria.ru/20250214/lavrov-1999342117.html

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туркмения, россия, рашид мередов, сергей лавров, оон, снг, в мире