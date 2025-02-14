https://ria.ru/20250214/glava-1999417238.html
Главы МИД России и Туркмении обсудили сотрудничество в рамках ООН и СНГ
Главы МИД России и Туркмении обсудили сотрудничество в рамках ООН и СНГ - РИА Новости, 14.02.2025
Главы МИД России и Туркмении обсудили сотрудничество в рамках ООН и СНГ
Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:44:00+03:00
2025-02-14T15:44:00+03:00
2025-02-14T15:44:00+03:00
туркмения
россия
рашид мередов
сергей лавров
оон
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
АШХАБАД, 14 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках ООН и СНГ, сообщает в пятницу туркменское внешнеполитическое ведомство. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и Содружества Независимых Государств (СНГ)", – говорится в сообщении. В ходе беседы министры рассмотрели план совместных мероприятий на текущий год, включая события на платформе ООН. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей между странами.
https://ria.ru/20250214/lavrov-1999342117.html
туркмения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, россия, рашид мередов, сергей лавров, оон, снг, в мире
Туркмения, Россия, Рашид Мередов, Сергей Лавров, ООН, СНГ, В мире
Главы МИД России и Туркмении обсудили сотрудничество в рамках ООН и СНГ
Глава МИД Туркмении Мередов обсудил с Лавровым сотрудничество в рамках ООН и СНГ