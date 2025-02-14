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Генсек НАТО отказался комментировать атаку на ЧАЭС
Генсек НАТО отказался комментировать атаку на ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Генсек НАТО отказался комментировать атаку на ЧАЭС
Генсек НАТО Марк Рютте категорически отказался комментировать в пятницу атаку дрона на Чернобыльскую атомную электростанцию, заявив, что у альянса нет... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:35:00+03:00
2025-02-14T16:35:00+03:00
2025-02-14T16:35:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте категорически отказался комментировать в пятницу атаку дрона на Чернобыльскую атомную электростанцию, заявив, что у альянса нет информации. "Я не буду это комментировать, мы об этом осведомлены, но у нас нет другой информации, мы внимательно следим", - заявил он на просьбу западных журналистов прокомментировать эту атаку. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.
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В мире, Россия, Киев, Украина, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО, Чернобыльская АЭС, Госдума РФ
Генсек НАТО отказался комментировать атаку на ЧАЭС
Генсек НАТО Рютте отказался комментировать атаку дрона на Чернобыльскую АЭС