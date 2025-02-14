Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа
Reuters: арабские страны составили четыре плана по будущему сектора Газа
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Арабские страны составили по меньшей мене четыре плана, которые касаются будущего сектора Газа, один из них предполагает создание буферной зоны для предотвращения строительства туннелей на границе с Египтом и обустройство временных зон для проживания палестинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
"Были составлены по меньшей мере четыре предложения о будущем Газы", - говорится в публикации. Отмечается, что наиболее предпочтительным для арабских стран на данный момент представляется египетский проект, предполагающий формирование национального комитета для управления анклавом, который не будет включать палестинское движение ХАМАС.
Согласно проекту, о котором рассказали египетские источники, для того, чтобы остановить строительство туннелей на границе с Египтом, предполагается создать буферную зону и поставить ограждение. После расчистки завалов в анклаве должны быть образованы 20 временных жилых зон. Эта работа будет проводиться не только египетскими, но и другими зарубежными компаниями. Планируется, что этот проект будет оплачен странами Персидского залива и другими зарубежными партнерами. Возможно создание фонда, который будет назван "Фонд восстановления Трампа".
Впрочем, по информации Рейтер, вопросы, связанные с управлением анклавом и внутренней безопасностью, остаются нерешенными.
По данным источников, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, ОАЭ и представители из Палестины обсудят эти идеи, прежде чем представить их на рассмотрение в ходе запланированного на конец месяца саммита арабских стран.
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