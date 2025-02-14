Рейтинг@Mail.ru
Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/gaza-1999494444.html
Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа
Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа - РИА Новости, 14.02.2025
Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа
Арабские страны составили по меньшей мене четыре плана, которые касаются будущего сектора Газа, один из них предполагает создание буферной зоны для... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:01:00+03:00
2025-02-14T21:01:00+03:00
в мире
жилье
египет
сша
иордания
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Арабские страны составили по меньшей мене четыре плана, которые касаются будущего сектора Газа, один из них предполагает создание буферной зоны для предотвращения строительства туннелей на границе с Египтом и обустройство временных зон для проживания палестинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Были составлены по меньшей мере четыре предложения о будущем Газы", - говорится в публикации. Отмечается, что наиболее предпочтительным для арабских стран на данный момент представляется египетский проект, предполагающий формирование национального комитета для управления анклавом, который не будет включать палестинское движение ХАМАС. Согласно проекту, о котором рассказали египетские источники, для того, чтобы остановить строительство туннелей на границе с Египтом, предполагается создать буферную зону и поставить ограждение. После расчистки завалов в анклаве должны быть образованы 20 временных жилых зон. Эта работа будет проводиться не только египетскими, но и другими зарубежными компаниями. Планируется, что этот проект будет оплачен странами Персидского залива и другими зарубежными партнерами. Возможно создание фонда, который будет назван "Фонд восстановления Трампа". Впрочем, по информации Рейтер, вопросы, связанные с управлением анклавом и внутренней безопасностью, остаются нерешенными. По данным источников, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, ОАЭ и представители из Палестины обсудят эти идеи, прежде чем представить их на рассмотрение в ходе запланированного на конец месяца саммита арабских стран.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997452071.html
https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html
египет
сша
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жилье, египет, сша, иордания, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Жилье, Египет, США, Иордания, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа

Reuters: арабские страны составили четыре плана по будущему сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Арабские страны составили по меньшей мене четыре плана, которые касаются будущего сектора Газа, один из них предполагает создание буферной зоны для предотвращения строительства туннелей на границе с Египтом и обустройство временных зон для проживания палестинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
5 февраля, 10:41
"Были составлены по меньшей мере четыре предложения о будущем Газы", - говорится в публикации. Отмечается, что наиболее предпочтительным для арабских стран на данный момент представляется египетский проект, предполагающий формирование национального комитета для управления анклавом, который не будет включать палестинское движение ХАМАС.
Согласно проекту, о котором рассказали египетские источники, для того, чтобы остановить строительство туннелей на границе с Египтом, предполагается создать буферную зону и поставить ограждение. После расчистки завалов в анклаве должны быть образованы 20 временных жилых зон. Эта работа будет проводиться не только египетскими, но и другими зарубежными компаниями. Планируется, что этот проект будет оплачен странами Персидского залива и другими зарубежными партнерами. Возможно создание фонда, который будет назван "Фонд восстановления Трампа".
Впрочем, по информации Рейтер, вопросы, связанные с управлением анклавом и внутренней безопасностью, остаются нерешенными.
По данным источников, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, ОАЭ и представители из Палестины обсудят эти идеи, прежде чем представить их на рассмотрение в ходе запланированного на конец месяца саммита арабских стран.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Египет недоволен заявлениями Израиля и США по Газе, пишут СМИ
12 февраля, 00:55
 
В миреЖильеЕгипетСШАИорданияДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала