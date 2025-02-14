https://ria.ru/20250214/gaza-1999494444.html

Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа

Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа - РИА Новости, 14.02.2025

Reuters: арабские страны составили планы по будущему сектора Газа

Арабские страны составили по меньшей мене четыре плана, которые касаются будущего сектора Газа, один из них предполагает создание буферной зоны для... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T21:01:00+03:00

2025-02-14T21:01:00+03:00

2025-02-14T21:01:00+03:00

в мире

жилье

египет

сша

иордания

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Арабские страны составили по меньшей мене четыре плана, которые касаются будущего сектора Газа, один из них предполагает создание буферной зоны для предотвращения строительства туннелей на границе с Египтом и обустройство временных зон для проживания палестинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Были составлены по меньшей мере четыре предложения о будущем Газы", - говорится в публикации. Отмечается, что наиболее предпочтительным для арабских стран на данный момент представляется египетский проект, предполагающий формирование национального комитета для управления анклавом, который не будет включать палестинское движение ХАМАС. Согласно проекту, о котором рассказали египетские источники, для того, чтобы остановить строительство туннелей на границе с Египтом, предполагается создать буферную зону и поставить ограждение. После расчистки завалов в анклаве должны быть образованы 20 временных жилых зон. Эта работа будет проводиться не только египетскими, но и другими зарубежными компаниями. Планируется, что этот проект будет оплачен странами Персидского залива и другими зарубежными партнерами. Возможно создание фонда, который будет назван "Фонд восстановления Трампа". Впрочем, по информации Рейтер, вопросы, связанные с управлением анклавом и внутренней безопасностью, остаются нерешенными. По данным источников, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, ОАЭ и представители из Палестины обсудят эти идеи, прежде чем представить их на рассмотрение в ходе запланированного на конец месяца саммита арабских стран.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997452071.html

https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html

египет

сша

иордания

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в мире, жилье, египет, сша, иордания, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году