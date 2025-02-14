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БАПОР выступило против плана по перемещению палестинцев - РИА Новости, 14.02.2025
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04:33 14.02.2025 (обновлено: 04:35 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/gaza-1999272687.html
БАПОР выступило против плана по перемещению палестинцев
БАПОР выступило против плана по перемещению палестинцев - РИА Новости, 14.02.2025
БАПОР выступило против плана по перемещению палестинцев
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не поддерживает план президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T04:33:00+03:00
2025-02-14T04:35:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не поддерживает план президента США Дональда Трампа по принудительному перемещению палестинцев из сектора Газа, заявила пресс-секретарь организации Джульетта Тума в интервью РИА Новости.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично."Позиция ООН предельно ясна. Принятие принудительного перемещения недопустимо", – заявила Тума.Пресс-секретарь подчеркнула, что в регионе продолжается гуманитарный кризис, от которого страдают люди."Можно провести реконструкцию, установить планы по перезапуску экономики, планы по восстановлению того, что было разрушено. Международному сообществу необходимо предпринять серьезные усилия, чтобы помочь жителям сектора Газа восстановить свою жизнь", - добавила Тума.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250213/gaza-1998985191.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сша, израиль, египет, дональд трамп, хамас, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, США, Израиль, Египет, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН
БАПОР выступило против плана по перемещению палестинцев

БАПОР выступило против плана Трампа по перемещению палестинцев из сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не поддерживает план президента США Дональда Трампа по принудительному перемещению палестинцев из сектора Газа, заявила пресс-секретарь организации Джульетта Тума в интервью РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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"Позиция ООН предельно ясна. Принятие принудительного перемещения недопустимо", – заявила Тума.
Пресс-секретарь подчеркнула, что в регионе продолжается гуманитарный кризис, от которого страдают люди.
"Можно провести реконструкцию, установить планы по перезапуску экономики, планы по восстановлению того, что было разрушено. Международному сообществу необходимо предпринять серьезные усилия, чтобы помочь жителям сектора Газа восстановить свою жизнь", - добавила Тума.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ миреСШАИзраильЕгипетДональд ТрампХАМАСООН
 
 
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