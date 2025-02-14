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Гарантии Байдена Киеву испарились, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 14.02.2025
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15:49 14.02.2025 (обновлено: 16:12 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/garantii-1999418793.html
Гарантии Байдена Киеву испарились, заявили в Европарламенте
Гарантии Байдена Киеву испарились, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 14.02.2025
Гарантии Байдена Киеву испарились, заявили в Европарламенте
Обещанные экс-президентом США Джо Байденом Киеву гарантии безопасности "испарились" при администрации нового американского лидера Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:49:00+03:00
2025-02-14T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Обещанные экс-президентом США Джо Байденом Киеву гарантии безопасности "испарились" при администрации нового американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета Times со ссылкой на члена Европейского парламента Рихарда Колса. "Колс предупредил, что предыдущие обещания и гарантии безопасности Киеву, предоставленные... Байденом, "неожиданно испарились" при новой американской администрации", - говорится в публикации. Депутат также указал на то, что планы Трампа по переговорам "бросили под танк" Украину. Он подчеркнул, что Киев должен быть за столом переговоров, а не на нем. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
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В мире, Цены на нефть, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Гарантии Байдена Киеву испарились, заявили в Европарламенте

Евродепутат Колс: обещания Байдена Украине "испарились" при администрации Трампа

© AP Photo / Andrew MedichiniДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Джо Байден и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Обещанные экс-президентом США Джо Байденом Киеву гарантии безопасности "испарились" при администрации нового американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета Times со ссылкой на члена Европейского парламента Рихарда Колса.
"Колс предупредил, что предыдущие обещания и гарантии безопасности Киеву, предоставленные... Байденом, "неожиданно испарились" при новой американской администрации", - говорится в публикации.
Депутат также указал на то, что планы Трампа по переговорам "бросили под танк" Украину. Он подчеркнул, что Киев должен быть за столом переговоров, а не на нем.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
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Трамп обратился к Путину из-за Украины
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В миреЦены на нефтьСШАКиевУкраинаДональд ТрампДжо БайденПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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