В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года
ФССП: коррупционеры в России лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого имущества, в том числе транспортные средства и предметы роскоши, принадлежащие коррупционерам, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"С 2020 по 2024 годы во взаимодействии с ГП РФ в рамках исполнительных производств об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена ("коррупционное имущество"), в уполномоченные органы передано более 1 триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимого имущества, а также около 8 тысяч объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество", - сказал директор.
Аристов также рассказал, что в 2024 году имущество в доход государства обращалось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Адыгее, Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, КЧР, а также в Оренбургской области и Дагестане.
"Кроме того, в доход РФ передано более 4 миллиарда ценных бумаг, 526 объектов недвижимого имущества, 107 транспортных средств, а также 67 объектов иного имущества", - добавил он.
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8 декабря 2024, 04:33