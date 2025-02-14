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В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года - РИА Новости, 14.02.2025
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13:41 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/fssp-1999372412.html
В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года
В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года - РИА Новости, 14.02.2025
В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года
Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:41:00+03:00
2025-02-14T13:41:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого имущества, в том числе транспортные средства и предметы роскоши, принадлежащие коррупционерам, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "С 2020 по 2024 годы во взаимодействии с ГП РФ в рамках исполнительных производств об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена ("коррупционное имущество"), в уполномоченные органы передано более 1 триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимого имущества, а также около 8 тысяч объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество", - сказал директор. Аристов также рассказал, что в 2024 году имущество в доход государства обращалось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Адыгее, Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, КЧР, а также в Оренбургской области и Дагестане. "Кроме того, в доход РФ передано более 4 миллиарда ценных бумаг, 526 объектов недвижимого имущества, 107 транспортных средств, а также 67 объектов иного имущества", - добавил он.
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россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года

ФССП: коррупционеры в России лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого имущества, в том числе транспортные средства и предметы роскоши, принадлежащие коррупционерам, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"С 2020 по 2024 годы во взаимодействии с ГП РФ в рамках исполнительных производств об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена ("коррупционное имущество"), в уполномоченные органы передано более 1 триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимого имущества, а также около 8 тысяч объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество", - сказал директор.
Аристов также рассказал, что в 2024 году имущество в доход государства обращалось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Адыгее, Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, КЧР, а также в Оренбургской области и Дагестане.
"Кроме того, в доход РФ передано более 4 миллиарда ценных бумаг, 526 объектов недвижимого имущества, 107 транспортных средств, а также 67 объектов иного имущества", - добавил он.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Происшествия
 
 
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