https://ria.ru/20250214/fssp-1999372412.html

В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года

В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года - РИА Новости, 14.02.2025

В России коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг с 2020 года

Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:41:00+03:00

2025-02-14T13:41:00+03:00

2025-02-14T13:41:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого имущества, в том числе транспортные средства и предметы роскоши, принадлежащие коррупционерам, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "С 2020 по 2024 годы во взаимодействии с ГП РФ в рамках исполнительных производств об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена ("коррупционное имущество"), в уполномоченные органы передано более 1 триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимого имущества, а также около 8 тысяч объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество", - сказал директор. Аристов также рассказал, что в 2024 году имущество в доход государства обращалось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Адыгее, Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, КЧР, а также в Оренбургской области и Дагестане. "Кроме того, в доход РФ передано более 4 миллиарда ценных бумаг, 526 объектов недвижимого имущества, 107 транспортных средств, а также 67 объектов иного имущества", - добавил он.

https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html

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россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия