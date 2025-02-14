https://ria.ru/20250214/frg-1999393350.html

Глава Минобороны ФРГ положительно оценил разговор Трампа с Путиным

Глава Минобороны ФРГ положительно оценил разговор Трампа с Путиным - РИА Новости, 14.02.2025

Глава Минобороны ФРГ положительно оценил разговор Трампа с Путиным

Министр обороны Германии Борис Писториус положительно оценил факт телефонного разговора между президентами США и России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:33:00+03:00

2025-02-14T14:33:00+03:00

2025-02-14T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус положительно оценил факт телефонного разговора между президентами США и России."Было понятно, что администрация Дональда Трампа будет стремиться к быстрому заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. То, что состоялся звонок, - это хорошо", - сказал Писториус журналистам на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел телеканал Welt.По словам министра, он уже в Брюсселе дал понять, что необходимо прояснить, кто будет сидеть за столом переговоров и кто обеспечит гарантии для мира, если он будет достигнут."Президент США, согласно сообщениям прессы, теперь сказал, что, само собой разумеется, что Украина также должна участвовать в переговорах. Это хорошо, но этого будет недостаточно", - добавил он.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250214/bolton-1999333870.html

https://ria.ru/20250213/sholts-1999240789.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html

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