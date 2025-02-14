Директор телеканала Franceinfo ушел в отставку
Глава Franceinfo Дельпеш ушел в отставку из-за ошибок в освещении темы Газы
© Pixabay / PexelsВид на Париж
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Директор французского общественного телеканала Franceinfo Лоран Дельпеш ушел в отставку после двух инцидентов в эфире, касавшихся освещения ситуации в секторе Газа, сообщает газета Figaro.
В конце января в рамках перемирия, достигнутого в секторе Газа, 200 палестинских заключенных, освобожденных Израилем, были названы в заголовке на экране "заложниками". Через неделю в одной из передач гости активно обсуждали возможность превращения Газы в "Лазурный берег". Они развили идею Ривьеры, сформулированную президентом США Дональдом Трампом, но не дистанцировались от нее и не вспоминали судьбу ее жителей.
Общество журналистов Franceinfo осудило "две серьезные атаки" на "доверие" к каналу в течение двух недель. Редакция Franceinfo должна была в пятницу проголосовать по вопросу о вотуме недоверия директору, занимающему эту должность с сентября.
Директор отдела новостей французского телевещания Александр Кара заявил газете, что "удвоил бдительность" и в ближайшие недели предпримет конкретные шаги, чтобы предотвратить "любые эксцессы".