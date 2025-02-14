https://ria.ru/20250214/frantsiya-1999264484.html

Директор телеканала Franceinfo ушел в отставку

Директор телеканала Franceinfo ушел в отставку - РИА Новости, 14.02.2025

Директор телеканала Franceinfo ушел в отставку

Директор французского общественного телеканала Franceinfo Лоран Дельпеш ушел в отставку после двух инцидентов в эфире, касавшихся освещения ситуации в секторе... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:00:00+03:00

2025-02-14T02:00:00+03:00

2025-02-14T02:00:00+03:00

в мире

израиль

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_75ae7762f82650e060d109867ecfcf04.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Директор французского общественного телеканала Franceinfo Лоран Дельпеш ушел в отставку после двух инцидентов в эфире, касавшихся освещения ситуации в секторе Газа, сообщает газета Figaro. В конце января в рамках перемирия, достигнутого в секторе Газа, 200 палестинских заключенных, освобожденных Израилем, были названы в заголовке на экране "заложниками". Через неделю в одной из передач гости активно обсуждали возможность превращения Газы в "Лазурный берег". Они развили идею Ривьеры, сформулированную президентом США Дональдом Трампом, но не дистанцировались от нее и не вспоминали судьбу ее жителей. Общество журналистов Franceinfo осудило "две серьезные атаки" на "доверие" к каналу в течение двух недель. Редакция Franceinfo должна была в пятницу проголосовать по вопросу о вотуме недоверия директору, занимающему эту должность с сентября. Директор отдела новостей французского телевещания Александр Кара заявил газете, что "удвоил бдительность" и в ближайшие недели предпримет конкретные шаги, чтобы предотвратить "любые эксцессы".

https://ria.ru/20250213/jemen-1999179573.html

https://ria.ru/20250213/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, дональд трамп