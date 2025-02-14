Рейтинг@Mail.ru
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 14.02.2025 (обновлено: 12:56 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/fradkov-1999328055.html
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова - РИА Новости, 14.02.2025
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:10:00+03:00
2025-02-14T12:56:00+03:00
лондон
россия
владимир селин
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593559406_0:63:900:569_1920x0_80_0_0_c420ed7ec54381a10699572505342a47.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, следует из документа, опубликованного минфином страны.В качестве обоснования утверждается, что каждый из них якобы "вовлечен или был вовлечен в получение выгоды от правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999070315.html
лондон
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593559406_24:0:824:600_1920x0_80_0_0_45db98d55766cff633a42e077af1bbbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, россия, владимир селин, великобритания, в мире
Лондон, Россия, Владимир Селин, Великобритания, В мире
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова

Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Павла Фрадкова

© Фото : пресс-служба РосимуществаПавел Фрадков
Павел Фрадков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : пресс-служба Росимущества
Павел Фрадков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, следует из документа, опубликованного минфином страны.
В качестве обоснования утверждается, что каждый из них якобы "вовлечен или был вовлечен в получение выгоды от правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленский ввел бессрочные санкции против Медведчука
13 февраля, 12:26
 
ЛондонРоссияВладимир СелинВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала