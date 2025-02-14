https://ria.ru/20250214/fradkov-1999328055.html
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова - РИА Новости, 14.02.2025
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:10:00+03:00
2025-02-14T11:10:00+03:00
2025-02-14T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, следует из документа, опубликованного минфином страны.В качестве обоснования утверждается, что каждый из них якобы "вовлечен или был вовлечен в получение выгоды от правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999070315.html
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лондон, россия, владимир селин, великобритания, в мире
Лондон, Россия, Владимир Селин, Великобритания, В мире
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Павла Фрадкова