https://ria.ru/20250214/fradkov-1999328055.html

Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова

Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова - РИА Новости, 14.02.2025

Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Фрадкова

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, следует из документа, опубликованного минфином страны.В качестве обоснования утверждается, что каждый из них якобы "вовлечен или был вовлечен в получение выгоды от правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999070315.html

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лондон, россия, владимир селин, великобритания, в мире