https://ria.ru/20250214/fok-1999438823.html

ФОК с площадками для баскетбола и мини-футбола открылся в смоленской Ельне

ФОК с площадками для баскетбола и мини-футбола открылся в смоленской Ельне - РИА Новости, 14.02.2025

ФОК с площадками для баскетбола и мини-футбола открылся в смоленской Ельне

Новый ФОК с площадками для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола открылся в пятницу в Ельне, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:45:00+03:00

2025-02-14T16:45:00+03:00

2025-02-14T16:45:00+03:00

смоленская область

россия

василий анохин

фок

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый ФОК с площадками для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола открылся в пятницу в Ельне, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "В 2023 году во время первого посещения Ельни в качестве главы региона жители района обратились ко мне с просьбой построить физкультурно-оздоровительный комплекс. После встречи сразу приступили к проработке вопроса в Минспорта России. Получив поддержку федерального ведомства, начали прошлой весной возводить объект. Теперь запрос ельнинцев выполнен и сегодня мы открыли новый современный ФОК", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в комплексе обустроена универсальная площадка для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола и тренировок по ОФП. Также в нем оборудованы раздевалки, душевые и медицинский кабинет. Кроме того, в ФОКе могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья – для этого там созданы все необходимые условия. "Планируем, что объект станет центром адаптивного спорта не только для Ельнинского района, но и для соседних муниципалитетов", - добавил Анохин. По его словам, новый физкультурно-оздоровительный комплекс создан во исполнение поручения президента России по расширению возможностей для систематических занятий спортом всех категорий населения при поддержке федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", цели и задачи которого соответствуют государственной программе "Развитие физической культуры и спорта". "Пусть новый ФОК никогда не пустует и будет мощным магнитом для ельнинцев – центром, где постоянно кипит активная жизнь, а время проводится с максимальной пользой для здоровья!" - пожелал глава региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, василий анохин, фок