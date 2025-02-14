https://ria.ru/20250214/fok-1999438823.html
ФОК с площадками для баскетбола и мини-футбола открылся в смоленской Ельне
ФОК с площадками для баскетбола и мини-футбола открылся в смоленской Ельне - РИА Новости, 14.02.2025
ФОК с площадками для баскетбола и мини-футбола открылся в смоленской Ельне
Новый ФОК с площадками для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола открылся в пятницу в Ельне, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:45:00+03:00
2025-02-14T16:45:00+03:00
2025-02-14T16:45:00+03:00
смоленская область
россия
василий анохин
фок
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый ФОК с площадками для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола открылся в пятницу в Ельне, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "В 2023 году во время первого посещения Ельни в качестве главы региона жители района обратились ко мне с просьбой построить физкультурно-оздоровительный комплекс. После встречи сразу приступили к проработке вопроса в Минспорта России. Получив поддержку федерального ведомства, начали прошлой весной возводить объект. Теперь запрос ельнинцев выполнен и сегодня мы открыли новый современный ФОК", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в комплексе обустроена универсальная площадка для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола и тренировок по ОФП. Также в нем оборудованы раздевалки, душевые и медицинский кабинет. Кроме того, в ФОКе могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья – для этого там созданы все необходимые условия. "Планируем, что объект станет центром адаптивного спорта не только для Ельнинского района, но и для соседних муниципалитетов", - добавил Анохин. По его словам, новый физкультурно-оздоровительный комплекс создан во исполнение поручения президента России по расширению возможностей для систематических занятий спортом всех категорий населения при поддержке федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", цели и задачи которого соответствуют государственной программе "Развитие физической культуры и спорта". "Пусть новый ФОК никогда не пустует и будет мощным магнитом для ельнинцев – центром, где постоянно кипит активная жизнь, а время проводится с максимальной пользой для здоровья!" - пожелал глава региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, василий анохин, фок
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, ФОК
ФОК с площадками для баскетбола и мини-футбола открылся в смоленской Ельне
В Смоленской области открылся новый ФОК
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый ФОК с площадками для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола открылся в пятницу в Ельне, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"В 2023 году во время первого посещения Ельни в качестве главы региона жители района обратились ко мне с просьбой построить физкультурно-оздоровительный комплекс. После встречи сразу приступили к проработке вопроса в Минспорта России. Получив поддержку федерального ведомства, начали прошлой весной возводить объект. Теперь запрос ельнинцев выполнен и сегодня мы открыли новый современный ФОК", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в комплексе обустроена универсальная площадка для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола и тренировок по ОФП. Также в нем оборудованы раздевалки, душевые и медицинский кабинет. Кроме того, в ФОКе могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья – для этого там созданы все необходимые условия.
"Планируем, что объект станет центром адаптивного спорта не только для Ельнинского района, но и для соседних муниципалитетов", - добавил Анохин
.
По его словам, новый физкультурно-оздоровительный комплекс создан во исполнение поручения президента России по расширению возможностей для систематических занятий спортом всех категорий населения при поддержке федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", цели и задачи которого соответствуют государственной программе "Развитие физической культуры и спорта".
"Пусть новый ФОК никогда не пустует и будет мощным магнитом для ельнинцев – центром, где постоянно кипит активная жизнь, а время проводится с максимальной пользой для здоровья!" - пожелал глава региона.