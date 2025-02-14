https://ria.ru/20250214/fogel-1999290759.html
Спецпосланник Трампа встречал Фогеля во Внуково
Спецпосланник Трампа встречал Фогеля во Внуково - РИА Новости, 14.02.2025
Спецпосланник Трампа встречал Фогеля во Внуково
Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встречал переданного российской стороной гражданина Марка Фогеля в аэропорту Внуково. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:18:00+03:00
2025-02-14T09:18:00+03:00
2025-02-14T09:18:00+03:00
нью-йорк (город)
стив уиткофф
марк фогель
шереметьево (аэропорт)
обмен заключенными между россией и западом
в мире
россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встречал переданного российской стороной гражданина Марка Фогеля в аэропорту Внуково. "Давай посадим тебя в самолет", - сказал Уиткофф Фогелю. Кадры есть в распоряжении РИА Новости. По пути в аэропорт американского гражданина спросили, как он себя чувствует. "Очень устал. Я просто хочу воссоединиться с семьей", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, знает ли он, куда его везут, американец выразил надежду, что в аэропорт. Затем Фогелю сообщили, что он едет во Внуково. Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево" после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В ходе обысков выяснилось, что жена Фогеля, отпущенная домой, успела избавиться от улик в их квартире до прибытия следователей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры вылета американца Марка Фогеля из России в США
Появились и кадры вылета американца Марка Фогеля в США.
2025-02-14T09:18
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нью-йорк (город), стив уиткофф, марк фогель, шереметьево (аэропорт), обмен заключенными между россией и западом, в мире, россия
Нью-Йорк (город), Стив Уиткофф, Марк Фогель, Шереметьево (аэропорт), Обмен заключенными между Россией и Западом, В мире, Россия
Спецпосланник Трампа встречал Фогеля во Внуково
Спецпосланник США Уиткофф встречал переданного РФ американца Фогеля во Внуково