https://ria.ru/20250214/fogel-1999290759.html

Спецпосланник Трампа встречал Фогеля во Внуково

Спецпосланник Трампа встречал Фогеля во Внуково - РИА Новости, 14.02.2025

Спецпосланник Трампа встречал Фогеля во Внуково

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встречал переданного российской стороной гражданина Марка Фогеля в аэропорту Внуково. РИА Новости, 14.02.2025

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2025-02-14T09:18:00+03:00

нью-йорк (город)

стив уиткофф

марк фогель

шереметьево (аэропорт)

обмен заключенными между россией и западом

в мире

россия

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встречал переданного российской стороной гражданина Марка Фогеля в аэропорту Внуково. "Давай посадим тебя в самолет", - сказал Уиткофф Фогелю. Кадры есть в распоряжении РИА Новости. По пути в аэропорт американского гражданина спросили, как он себя чувствует. "Очень устал. Я просто хочу воссоединиться с семьей", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, знает ли он, куда его везут, американец выразил надежду, что в аэропорт. Затем Фогелю сообщили, что он едет во Внуково. Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево" после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В ходе обысков выяснилось, что жена Фогеля, отпущенная домой, успела избавиться от улик в их квартире до прибытия следователей.

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

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нью-йорк (город)

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Кадры вылета американца Марка Фогеля из России в США Появились и кадры вылета американца Марка Фогеля в США. 2025-02-14T09:18 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нью-йорк (город), стив уиткофф, марк фогель, шереметьево (аэропорт), обмен заключенными между россией и западом, в мире, россия