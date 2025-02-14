https://ria.ru/20250214/fogel-1999284209.html
Появились кадры доставки американца Фогеля в аэропорт
Появились кадры доставки американца Фогеля в аэропорт - РИА Новости, 14.02.2025
Появились кадры доставки американца Фогеля в аэропорт
В распоряжении РИА Новости появились кадры доставки американского гражданина Марка Фогеля в аэропорт, его передачи американской стороне и вылета из РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:33:00+03:00
2025-02-14T08:33:00+03:00
2025-02-14T08:33:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
россия
марк фогель
стив уиткофф
шереметьево (аэропорт)
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры доставки американского гражданина Марка Фогеля в аэропорт, его передачи американской стороне и вылета из РФ. Как свидетельствует видео в распоряжении РИА Новости, Фогеля в сопровождении сначала перевозят в белом микроавтобусе, затем, после некоторого ожидания в зале аэропорта, он садится в американский самолет. Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию для переговоров о возвращении Фогеля. Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США американца, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков. Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево" после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В ходе обысков выяснилось, что жена Фогеля, отпущенная домой, успела избавиться от улик в их квартире до прибытия следователей.
https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html
сша
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Кадры вылета американца Марка Фогеля из России в США
Появились и кадры вылета американца Марка Фогеля в США.
2025-02-14T08:33
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PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, ближний восток, россия, марк фогель, стив уиткофф, шереметьево (аэропорт), обмен заключенными между россией и западом
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Марк Фогель, Стив Уиткофф, Шереметьево (аэропорт), Обмен заключенными между Россией и Западом
Появились кадры доставки американца Фогеля в аэропорт
Опубликовано видео доставки американца Фогеля в аэропорт и вылета из России