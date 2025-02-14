https://ria.ru/20250214/fogel-1999284209.html

Появились кадры доставки американца Фогеля в аэропорт

Появились кадры доставки американца Фогеля в аэропорт - РИА Новости, 14.02.2025

Появились кадры доставки американца Фогеля в аэропорт

В распоряжении РИА Новости появились кадры доставки американского гражданина Марка Фогеля в аэропорт, его передачи американской стороне и вылета из РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:33:00+03:00

2025-02-14T08:33:00+03:00

2025-02-14T08:33:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

россия

марк фогель

стив уиткофф

шереметьево (аэропорт)

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры доставки американского гражданина Марка Фогеля в аэропорт, его передачи американской стороне и вылета из РФ. Как свидетельствует видео в распоряжении РИА Новости, Фогеля в сопровождении сначала перевозят в белом микроавтобусе, затем, после некоторого ожидания в зале аэропорта, он садится в американский самолет. Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию для переговоров о возвращении Фогеля. Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США американца, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков. Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево" после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В ходе обысков выяснилось, что жена Фогеля, отпущенная домой, успела избавиться от улик в их квартире до прибытия следователей.

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

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ближний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры вылета американца Марка Фогеля из России в США Появились и кадры вылета американца Марка Фогеля в США. 2025-02-14T08:33 true PT1M44S

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, ближний восток, россия, марк фогель, стив уиткофф, шереметьево (аэропорт), обмен заключенными между россией и западом