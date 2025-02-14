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Во Франции заявили об истерике ЕС после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
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14:36 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/fillipo-1999394032.html
Во Франции заявили об истерике ЕС после разговора Путина и Трампа
Во Франции заявили об истерике ЕС после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Во Франции заявили об истерике ЕС после разговора Путина и Трампа
У желавшего третьей мировой войны Евросоюза истерика после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как планы... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:36:00+03:00
2025-02-14T14:36:00+03:00
в мире
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дональд трамп
флориан филиппо
евросоюз
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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. У желавшего третьей мировой войны Евросоюза истерика после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как планы Запада по затягиванию конфликта на Украине и отправке туда военных рушатся, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. "ЕС так сильно хотел Третьей мировой войны, что буквально в истерике по поводу того, что произошло между Трампом и Путиным! Мы посылали миллиарды, оружие, самолеты, а вскоре послали бы и солдат. Продавшиеся НАТО генералы спокойно объяснили, что необходимо "пролить кровь сыновей и дочерей Франции". Но появляется Трамп, поворачивается к Путину и разрушает этот чудовищный план! Он выбирает мир, это "ненавистное" слово", - написал он. Филиппо при этом напомнил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель "предупреждали" Запад, что Минские соглашения "были издевкой". По его словам, Владимир Зеленский отлично сыграл роль пешки, чтобы "все это прикрыть". "Коррумпированные, продажные, военные безумцы внезапно теряют контроль и свои сети, у них все рушится. ЕС настолько истеричен, что вполне способен уничтожить нас в камикадзе-войне против России. Франция, быстрее покинь ЕС! Скорей верни себе свободу, защити свои интересы, свое будущее и мир!" - призвал политик. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250214/putin-1999384114.html
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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, дональд трамп, флориан филиппо, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Евросоюз, НАТО
Во Франции заявили об истерике ЕС после разговора Путина и Трампа

Филлипо: желавший III мировой ЕС впал в истерику после беседы Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. У желавшего третьей мировой войны Евросоюза истерика после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как планы Запада по затягиванию конфликта на Украине и отправке туда военных рушатся, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"ЕС так сильно хотел Третьей мировой войны, что буквально в истерике по поводу того, что произошло между Трампом и Путиным! Мы посылали миллиарды, оружие, самолеты, а вскоре послали бы и солдат. Продавшиеся НАТО генералы спокойно объяснили, что необходимо "пролить кровь сыновей и дочерей Франции". Но появляется Трамп, поворачивается к Путину и разрушает этот чудовищный план! Он выбирает мир, это "ненавистное" слово", - написал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Евродепутат объяснил, почему Трамп может уступить Путину
Вчера, 14:05
Филиппо при этом напомнил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель "предупреждали" Запад, что Минские соглашения "были издевкой". По его словам, Владимир Зеленский отлично сыграл роль пешки, чтобы "все это прикрыть".
"Коррумпированные, продажные, военные безумцы внезапно теряют контроль и свои сети, у них все рушится. ЕС настолько истеричен, что вполне способен уничтожить нас в камикадзе-войне против России. Франция, быстрее покинь ЕС! Скорей верни себе свободу, защити свои интересы, свое будущее и мир!" - призвал политик.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
13 февраля, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинДональд ТрампФлориан ФилиппоЕвросоюзНАТО
 
 
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