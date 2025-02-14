https://ria.ru/20250214/evrosoyuz-1999480106.html
Во Франции обвинили Трампа в желании разрушить Евросоюз
Во Франции обвинили Трампа в желании разрушить Евросоюз - РИА Новости, 14.02.2025
Во Франции обвинили Трампа в желании разрушить Евросоюз
Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности показывает желание администрации президента Соединенных Штатов Дональда... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:01:00+03:00
2025-02-14T19:01:00+03:00
2025-02-14T19:01:00+03:00
в мире
германия
сша
дональд трамп
флориан филиппо
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патриот
мюнхенская конференция по безопасности
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности показывает желание администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разрушить Евросоюз, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Подтверждение, что администрация Трампа хочет разрушить ЕС! Он знает, что это гнездо глубинного государства, коррупции и войны! На самом деле, вице-президент Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что правительство Германии должно работать с партией "Альтернатива для Германии", дать ей власть и не забывать о воле народа", - написал Филиппо в соцсети X. Он напомнил, что АдГ выступает за выход из ЕС. Трамп и его команда, по мнению Филиппо, видят мир, в основе которого - национальный суверенитет, а значит - уничтожение Евросоюза. Ранее в пятницу Вэнс заявил на Мюнхенской конференции, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность.
https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html
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в мире, германия, сша, дональд трамп, флориан филиппо, евросоюз, патриот, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Германия, США, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Евросоюз, Патриот, Мюнхенская конференция по безопасности
Во Франции обвинили Трампа в желании разрушить Евросоюз
Филиппо: выступление Вэнса показывает желание Трампа разрушить Евросоюз