https://ria.ru/20250214/evropa-1999500811.html
Британский политик прокомментировал слова Вэнса о миграционном кризисе в ЕС
Британский политик прокомментировал слова Вэнса о миграционном кризисе в ЕС - РИА Новости, 14.02.2025
Британский политик прокомментировал слова Вэнса о миграционном кризисе в ЕС
Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен, комментируя слова вице-президента США Джей-Ди Вэнса о роли европейских лидеров в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:14:00+03:00
2025-02-14T22:14:00+03:00
2025-02-14T22:14:00+03:00
в мире
европа
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мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен, комментируя слова вице-президента США Джей-Ди Вэнса о роли европейских лидеров в возникновении миграционного кризиса, заявил на своей странице в соцсети X, что американский политик сказал Европе суровую правду. Ранее Вэнс заявил, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие. "Джей-Ди Вэнс говорит Европе суровую правду. Стремительная массовая иммиграция мужчин призывного возраста ухудшила ситуацию с безопасностью и прямым образом привела к регулярным террористическим атакам со стороны мигрантов, которые ненавидят нашу цивилизацию. Это должно закончиться", - написал Кёртен.К своему посту британский политик прикрепил отрывок выступления Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в котором тот высказывается по проблеме миграции.
https://ria.ru/20250214/vens-1999449083.html
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в мире, европа, сша, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Мюнхенская конференция по безопасности
Британский политик прокомментировал слова Вэнса о миграционном кризисе в ЕС
Британский политик Кёртен: Вэнс говорит Европе суровую правду