https://ria.ru/20250214/evropa-1999454464.html

Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене

Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава форума... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:19:00+03:00

2025-02-14T17:19:00+03:00

2025-02-14T17:33:00+03:00

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дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава форума Кристоф Хойсген. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. "Я предполагаю, что сегодня вице-президент США также объявит, что большая часть войск США будет выведена из Европы, что Европа должна взять на себя задачи (по своей защите - ред.)", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk. В ходе конференции станет "ясно как никогда", что европейцы должны полагаться только на свои силы в области безопасности, добавил Хойсген. "Настал час Европы… Мы должны делать больше для обороны", - заявил он. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет во вторник заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250214/vens-1999438191.html

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в мире, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, мюнхенская конференция по безопасности