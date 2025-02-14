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Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
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17:19 14.02.2025 (обновлено: 17:33 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/evropa-1999454464.html
Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене
Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава форума... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:19:00+03:00
2025-02-14T17:33:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава форума Кристоф Хойсген. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. "Я предполагаю, что сегодня вице-президент США также объявит, что большая часть войск США будет выведена из Европы, что Европа должна взять на себя задачи (по своей защите - ред.)", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk. В ходе конференции станет "ясно как никогда", что европейцы должны полагаться только на свои силы в области безопасности, добавил Хойсген. "Настал час Европы… Мы должны делать больше для обороны", - заявил он. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет во вторник заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250214/vens-1999438191.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Мюнхенская конференция по безопасности
Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене

Глава форума в Мюнхене Хойсген: Вэнс может анонсировать вывод сил США из Европы

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава форума Кристоф Хойсген.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Не Россия. Вэнс назвал главную угрозу Европе
Вчера, 16:44
«
"Я предполагаю, что сегодня вице-президент США также объявит, что большая часть войск США будет выведена из Европы, что Европа должна взять на себя задачи (по своей защите - ред.)", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
В ходе конференции станет "ясно как никогда", что европейцы должны полагаться только на свои силы в области безопасности, добавил Хойсген.
«
"Настал час Европы… Мы должны делать больше для обороны", - заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет во вторник заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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В миреСШАЕвропаДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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