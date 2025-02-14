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Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене
Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава форума... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:19:00+03:00
2025-02-14T17:19:00+03:00
2025-02-14T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава форума Кристоф Хойсген. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. "Я предполагаю, что сегодня вице-президент США также объявит, что большая часть войск США будет выведена из Европы, что Европа должна взять на себя задачи (по своей защите - ред.)", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk. В ходе конференции станет "ясно как никогда", что европейцы должны полагаться только на свои силы в области безопасности, добавил Хойсген. "Настал час Европы… Мы должны делать больше для обороны", - заявил он. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет во вторник заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Мюнхенская конференция по безопасности
Вэнс может анонсировать вывод войск из Европы, допустили в Мюнхене
Глава форума в Мюнхене Хойсген: Вэнс может анонсировать вывод сил США из Европы