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Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.02.2025
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17:11 14.02.2025 (обновлено: 17:34 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/evropa-1999451334.html
Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс
Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.02.2025
Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:11:00+03:00
2025-02-14T17:34:00+03:00
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президентские выборы в румынии — 2024
джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах."Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи не пошли по плану, такое же может произойти в Германии", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом.Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях"."Мы должны жить в соответствии с ними", - пояснил вице-президент США."Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - сказал он.Его слова публика встретила редкими аплодисментами.Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html
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Вэнс об отмене выборов в Румынии на основе "хлипких подозрений"
Напомним, Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, среди которых упоминалось и возможное вмешательство России.
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в мире, румыния, европа, сша, президентские выборы в румынии — 2024, джеймс дэвид вэнс
В мире, Румыния, Европа, США, Президентские выборы в Румынии — 2024, Джеймс Дэвид Вэнс
Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс

Вэнс: удовлетворение в Европе из-за отмены выборов в Румынии шокировало США

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах.
"Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи не пошли по плану, такое же может произойти в Германии", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом.
Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях".
"Мы должны жить в соответствии с ними", - пояснил вице-президент США.
"Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - сказал он.
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Его слова публика встретила редкими аплодисментами.
Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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В миреРумынияЕвропаСШАПрезидентские выборы в Румынии — 2024Джеймс Дэвид Вэнс
 
 
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