Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс
Вэнс: удовлетворение в Европе из-за отмены выборов в Румынии шокировало США
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах.
"Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи не пошли по плану, такое же может произойти в Германии", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом.
Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях".
"Мы должны жить в соответствии с ними", - пояснил вице-президент США.
"Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - сказал он.
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Его слова публика встретила редкими аплодисментами.
Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.