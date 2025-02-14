https://ria.ru/20250214/evropa-1999451334.html

Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс

Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.02.2025

Ситуация с отменой выборов в Румынии шокировала американцев, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:11:00+03:00

2025-02-14T17:11:00+03:00

2025-02-14T17:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах."Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи не пошли по плану, такое же может произойти в Германии", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом.Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях"."Мы должны жить в соответствии с ними", - пояснил вице-президент США."Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - сказал он.Его слова публика встретила редкими аплодисментами.Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

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https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html

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Вэнс об отмене выборов в Румынии на основе "хлипких подозрений" Напомним, Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, среди которых упоминалось и возможное вмешательство России. 2025-02-14T17:11 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, европа, сша, президентские выборы в румынии — 2024, джеймс дэвид вэнс