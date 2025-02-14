https://ria.ru/20250214/evropa-1999359556.html

Politico: в Европе считают, что США мешают урегулированию на Украине

Politico: в Европе считают, что США мешают урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.02.2025

Politico: в Европе считают, что США мешают урегулированию на Украине

Европейские чиновники и дипломаты переживают из-за того, что, по их мнению, США якобы мешают процессу урегулирования на Украине, пишет издание Politico со... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:07:00+03:00

2025-02-14T13:07:00+03:00

2025-02-14T13:07:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

кит келлог

дмитрий песков

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a592baf06112469e657c324f0802c6b8.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Европейские чиновники и дипломаты переживают из-за того, что, по их мнению, США якобы мешают процессу урегулирования на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на дипломата из Европы. "Существует огромное беспокойство относительно того, что (президент США Дональд) Трамп - плохой переговорщик, он уступит невероятные вещи России. Общее впечатление такое, что американцы портят процесс", - сказал неназванный дипломат. Он также добавил, что в Европе опасаются, что нельзя доверять Трампу в попытке заключить соглашение с Россией. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

https://ria.ru/20250214/bolton-1999333870.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, кит келлог, дмитрий песков, politico