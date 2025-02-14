https://ria.ru/20250214/evropa-1999261964.html
В Европе замерли в ожидании решения США по Украине
В Европе замерли в ожидании решения США по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
В Европе замерли в ожидании решения США по Украине
Страны Евросоюза готовятся к Мюнхенской конференции по безопасности, результаты которой пока невозможно предугадать, пишет Politico. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:41:00+03:00
2025-02-14T01:41:00+03:00
2025-02-14T05:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза готовятся к Мюнхенской конференции по безопасности, результаты которой пока невозможно предугадать, пишет Politico."Мы не знаем, что нам предложат США, все ждут конференцию в Мюнхене", — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, слова которого приводит издание.Лидеры ЕС также пристально следят за вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, который должен провести переговоры с Владимиром Зеленским в Мюнхене.Politico напоминает, что самым ожидаемым событием является представление американского плана по Украине, но также в Европе желают выяснить новое отношение Вашингтона к ЕС по итогам конференции.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Москва отказалась от участия в ней в 2022 году, а с 2023 года ее на мероприятие не приглашали. При этом, как сообщил в четверг президент США Дональд Трамп, там состоится встреча высокопоставленных представителей России, Украины и Штатов.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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В мире, США, Европа, Украина, Ян Липавский, Дональд Трамп, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В Европе замерли в ожидании решения США по Украине
Глава МИД Чехии Липавский: в Европе ждут действия США по Украине