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Эстония примет меры против судов, угрожающих инфраструктуре Балтики - РИА Новости, 14.02.2025
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08:57 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/estonija-1999286545.html
Эстония примет меры против судов, угрожающих инфраструктуре Балтики
Эстония примет меры против судов, угрожающих инфраструктуре Балтики - РИА Новости, 14.02.2025
Эстония примет меры против судов, угрожающих инфраструктуре Балтики
Военно-морской флот Эстонии будет принимать меры против судов, которые представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря, даже если они находятся в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:57:00+03:00
2025-02-14T08:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военно-морской флот Эстонии будет принимать меры против судов, которые представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря, даже если они находятся в международных водах, заявил заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что парламентская комиссия Эстонии поддержала поправки в законодательстве, которые разрешат военным реагировать на угрозы с применением силы в морской исключительной экономической зоне. "При наличии угрозы того, что они (суда - ред.) собираются разрушить критически важную инфраструктуру, мы будем вынуждены вмешаться", - заявил Сельямаа, его слова приводит агентство Рейтер. Он добавил, что это будет распространяться и на "международные воды". Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщила ранее финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют уголовное дело о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководит расследованием центральная криминальная полиция Финляндии. Еще три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя 26 декабря. Два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель, компании Citic Telecom, поврежден.
https://ria.ru/20250102/arest-1992339517.html
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в мире, эстония, финляндия, балтийское море
В мире, Эстония, Финляндия, Балтийское море
Эстония примет меры против судов, угрожающих инфраструктуре Балтики

ВМС Эстонии примут меры против судов, угрожающих инфраструктуре Балтийского моря

© AP Photo / Hendrik OsulaЭстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО
Эстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Hendrik Osula
Эстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военно-морской флот Эстонии будет принимать меры против судов, которые представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря, даже если они находятся в международных водах, заявил заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что парламентская комиссия Эстонии поддержала поправки в законодательстве, которые разрешат военным реагировать на угрозы с применением силы в морской исключительной экономической зоне.
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2 января, 18:34
"При наличии угрозы того, что они (суда - ред.) собираются разрушить критически важную инфраструктуру, мы будем вынуждены вмешаться", - заявил Сельямаа, его слова приводит агентство Рейтер.
Он добавил, что это будет распространяться и на "международные воды".
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщила ранее финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют уголовное дело о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководит расследованием центральная криминальная полиция Финляндии.
Еще три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя 26 декабря. Два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель, компании Citic Telecom, поврежден.
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В миреЭстонияФинляндияБалтийское море
 
 
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