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Потребление мощности в энергосистеме Юга России обновило рекорд
Потребление мощности в энергосистеме Юга России обновило рекорд - РИА Новости, 14.02.2025
Потребление мощности в энергосистеме Юга России обновило рекорд
Потребление мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга 14 февраля обновило исторический рекорд при среднесуточной температуре -4,5 градуса по Цельсию,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:29:00+03:00
2025-02-14T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Потребление мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга 14 февраля обновило исторический рекорд при среднесуточной температуре -4,5 градуса по Цельсию, сообщил Системный оператор Единой энергосистемы России (СО ЕЭС)."По оперативным данным АО "СО ЕЭС" 14 февраля 2025 года в 10.00 московского времени потребление электрической мощности в ОЭС Юга достигло 21 435 МВт при среднесуточной температуре воздуха -4,5 ºС. Новое значение исторического максимума на 309 МВт превысило аналогичный показатель, зафиксированный 17 июля 2024 года при средней температуре воздуха за сутки 30,2 ºС", - говорится в сообщении.Также 11 февраля был побит рекорд в энергосистеме Дагестана при температуре -2,2 градуса, он составил 1 675 МВт. А 10 февраля исторического максимума достигло потребление в Ингушетии - 235 МВт при температуре -5,9 градуса, и в Крыму и Севастополе - 1 723 МВт при температуре -2,8 градуса.Отмечается, что в условиях высокого уровня потребления мощности ОЭС Юга и региональные энергосистемы функционируют стабильно.
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россия, юг, экономика, севастополь
Россия, Юг, Экономика, Севастополь
Потребление мощности в энергосистеме Юга России обновило рекорд
Потребление мощности в энергосистеме Юга России обновило рекорд 14 февраля