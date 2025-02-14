https://ria.ru/20250214/elektrik-1999398769.html

Упавший вентилятор убил пожилого электрика в Омске

Упавший вентилятор убил пожилого электрика в Омске - РИА Новости, 14.02.2025

Упавший вентилятор убил пожилого электрика в Омске

Упавшим с высоты вентилятором насмерть убило 81-летнего электрика, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:48:00+03:00

2025-02-14T14:48:00+03:00

2025-02-14T14:48:00+03:00

происшествия

омск

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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Упавшим с высоты вентилятором насмерть убило 81-летнего электрика, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Несчастный случай произошел 13 февраля в центре Омска в здании производственно-торговой компании "Планета-центр", расположенном на Индустриальной улице. "На мужчину 1944 года рождения, работающего электриком, с высоты 2,5 метра упал вентилятор. Его доставили в БСМП-1, где он скончался в реанимации", – сказал собеседник. В СУСК России по Омской области добавили, что по факту смерти мужчины проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

https://ria.ru/20250210/ingushetiya-1998512321.html

омск

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происшествия, омск, россия, омская область