https://ria.ru/20250214/elektrik-1999398769.html
Упавший вентилятор убил пожилого электрика в Омске
Упавший вентилятор убил пожилого электрика в Омске - РИА Новости, 14.02.2025
Упавший вентилятор убил пожилого электрика в Омске
Упавшим с высоты вентилятором насмерть убило 81-летнего электрика, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:48:00+03:00
2025-02-14T14:48:00+03:00
2025-02-14T14:48:00+03:00
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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Упавшим с высоты вентилятором насмерть убило 81-летнего электрика, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Несчастный случай произошел 13 февраля в центре Омска в здании производственно-торговой компании "Планета-центр", расположенном на Индустриальной улице. "На мужчину 1944 года рождения, работающего электриком, с высоты 2,5 метра упал вентилятор. Его доставили в БСМП-1, где он скончался в реанимации", – сказал собеседник. В СУСК России по Омской области добавили, что по факту смерти мужчины проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Упавший вентилятор убил пожилого электрика в Омске
Упавший с высоты вентилятор убил 81-летнего электрика в Омске