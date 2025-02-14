https://ria.ru/20250214/eksport-1999312336.html

Архангельский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экспорту

Архангельский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экспорту - РИА Новости, 14.02.2025

Архангельский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экспорту

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", в рамках... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:34:00+03:00

2025-02-14T10:34:00+03:00

2025-02-14T10:35:00+03:00

архангельская область

россия

азия

александр цыбульский

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

илим

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", в рамках которой ее участники обсудили проблемы, с которыми при экспорте своей продукции на зарубежные рынки сталкиваются лесопромышленные и другие предприятия Северо-Запада России, сообщила пресс-служба правительства региона. На заседании впервые были рассмотрены вопросы, напрямую касающиеся работы экспортно ориентированных предприятий отдельной отрасли. На повестку были вынесены проблемы лесной и целлюлозно-бумажной промышленности Северо-Запада России, которая традиционно на протяжении многих лет была ориентирована на поставку продукции в закрывшиеся с введением секторальных санкций страны Евросоюза. "Мы впервые начинаем вводить такую практику – разбирать проблемные вопросы по отраслевому принципу. Наша задача – заслушать крупнейших производителей продукции лесопромышленного комплекса о планах и имеющихся проблемах, связанных с переориентацией на новые рынки, и выработать предложения по их решению", – сказал глава комиссии Госсовета Цыбульский. После потери доступа к традиционным для лесной отрасли европейским рынкам в последние годы предприятия лесопромышленного комплекса находятся в поиске новых рынков сбыта продукции, переориентируясь в основном на страны Азии. В среднесрочной перспективе промышленники планируют наращивать экспорт и в других направлениях: в страны Ближнего Востока и Африки. При этом производители сталкиваются с рядом ограничений, препятствующих выходу продукции на новые рынки. Среди них высокие и неконкурентоспособные пошлины со стороны потребителей, сложности транспортно-логистического характера и другие проблемы. Проблематику, которая сказывается на реализации экспортных стратегий большинства лесопромышленников СЗФО, на заседании комиссии Госсовета озвучили руководители таких предприятий, как ЗАО "Лесозавод 25", "Илим", Архангельский ЦБК и "УЛК". Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Дмитрий Некрасов отметил, что профильное ведомство готово вести переговоры с дружественными странами по вопросам корректировки ставок пошлины, основываясь на балансе взаимных интересов. Говоря о сложностях в транспортировке производимой предприятиями лесной и целлюлозно-бумажной промышленности продукции, Цыбульский назвал вопрос субсидирования перевозок в целом и по Севморпути в частности крайне важным в условиях необходимости выполнения задач, которые поставлены президентом России по развитию этого важнейшего транспортного коридора. При этом субсидирование морских перевозок, с учетом резкой переориентации потоков грузов лесопромышленного комплекса на Восток, позволит в том числе и снять нагрузку с железнодорожных перегруженных магистралей, отметил губернатор. На заседании комиссии Госсовета был также рассмотрен и одобрен проект цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, а также график поэтапного перехода до 1 января 2026 года к предоставлению таких услуг в цифровом формате. Цыбульский обратился к Минэкономразвития РФ, Минпромторгу России и Российскому экспортному центру с предложением провести работу по утверждению цифрового стандарта и в сентябре 2025 года рассмотреть вопрос о результатах проведенной совместно с субъектами Российской Федерации работы по его внедрению. Кроме того, комиссия рассмотрела вопрос о критериях и порядке отбора субъектов Российской Федерации при распределении средств финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета на финансирование региональных центров поддержки экспорта на ближайшие два года.

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https://ria.ru/20241111/tekhnologii-1983166433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, азия, александр цыбульский, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), илим, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)