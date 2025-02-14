Архангельский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по экспорту
© Фото : Цыбульский/TelegramГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт"
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт"
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", в рамках которой ее участники обсудили проблемы, с которыми при экспорте своей продукции на зарубежные рынки сталкиваются лесопромышленные и другие предприятия Северо-Запада России, сообщила пресс-служба правительства региона.
На заседании впервые были рассмотрены вопросы, напрямую касающиеся работы экспортно ориентированных предприятий отдельной отрасли. На повестку были вынесены проблемы лесной и целлюлозно-бумажной промышленности Северо-Запада России, которая традиционно на протяжении многих лет была ориентирована на поставку продукции в закрывшиеся с введением секторальных санкций страны Евросоюза.
Власти обсуждают строительство новой верфи на острове Ягры в Северодвинске
29 августа 2024, 20:41
"Мы впервые начинаем вводить такую практику – разбирать проблемные вопросы по отраслевому принципу. Наша задача – заслушать крупнейших производителей продукции лесопромышленного комплекса о планах и имеющихся проблемах, связанных с переориентацией на новые рынки, и выработать предложения по их решению", – сказал глава комиссии Госсовета Цыбульский.
После потери доступа к традиционным для лесной отрасли европейским рынкам в последние годы предприятия лесопромышленного комплекса находятся в поиске новых рынков сбыта продукции, переориентируясь в основном на страны Азии. В среднесрочной перспективе промышленники планируют наращивать экспорт и в других направлениях: в страны Ближнего Востока и Африки. При этом производители сталкиваются с рядом ограничений, препятствующих выходу продукции на новые рынки. Среди них высокие и неконкурентоспособные пошлины со стороны потребителей, сложности транспортно-логистического характера и другие проблемы.
Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Дмитрий Некрасов отметил, что профильное ведомство готово вести переговоры с дружественными странами по вопросам корректировки ставок пошлины, основываясь на балансе взаимных интересов.
Программу научно-технологического развития готовят в Архангельской области
11 ноября 2024, 18:29
Говоря о сложностях в транспортировке производимой предприятиями лесной и целлюлозно-бумажной промышленности продукции, Цыбульский назвал вопрос субсидирования перевозок в целом и по Севморпути в частности крайне важным в условиях необходимости выполнения задач, которые поставлены президентом России по развитию этого важнейшего транспортного коридора.
При этом субсидирование морских перевозок, с учетом резкой переориентации потоков грузов лесопромышленного комплекса на Восток, позволит в том числе и снять нагрузку с железнодорожных перегруженных магистралей, отметил губернатор.
На заседании комиссии Госсовета был также рассмотрен и одобрен проект цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, а также график поэтапного перехода до 1 января 2026 года к предоставлению таких услуг в цифровом формате. Цыбульский обратился к Минэкономразвития РФ, Минпромторгу России и Российскому экспортному центру с предложением провести работу по утверждению цифрового стандарта и в сентябре 2025 года рассмотреть вопрос о результатах проведенной совместно с субъектами Российской Федерации работы по его внедрению.
Кроме того, комиссия рассмотрела вопрос о критериях и порядке отбора субъектов Российской Федерации при распределении средств финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета на финансирование региональных центров поддержки экспорта на ближайшие два года.
Цыбульский рассказал о роли регионов в развитии экспорта
26 сентября 2024, 00:00