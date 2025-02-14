Эксперт заявил о стремлении Трампа к мировой гегемонии
Суслов: РФ и США остаются противниками, Трамп продолжит стремиться к гегемонии
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Несмотря на различия в подходах президента США Дональда Трампа и экс-главы Белого дома Джо Байдена, США продолжают стремиться к глобальной гегемонии, используя доминирование в сфере искусственного интеллекта, укрепление роли доллара и реализацию научно-военных проектов, что подчеркивает их стратегию соперничества с Китаем и сохранение конфронтации с Россией, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Даже с Трампом мы остаёмся противниками, а не партнёрами, потому что Дональд Трамп ни в коем случае не отказывается от претензий на стремление сохранить американское первенство и американскую гегемонию. Его отличие от Байдена в том, что Байден пытался на уровне риторики осуществлять либеральную гегемонию, а Трамп осуществляет нелиберальную гегемонию - но это всё равно гегемония", - заявил Суслов.
Эксперт заявил, что заявления администрации Трампа, включая тезисы о роли доллара как мировой валюты, критике БРИКС, а также выступление вице-президента Джей-Ди Вэнса на парижском саммите по искусственному интеллекту, где тот акцентировал не просто лидерство, а "доминирование" США в этой сфере, отражают стратегию Вашингтона по укреплению глобального влияния. Он также отметил, что США намерены добиваться прорыва в научно-военной области через новые проекты.
"Всё это ради гегемонии Соединённых Штатов и соперничества Соединённых Штатов с Китаем. И здесь мы, конечно же, будем оставаться по разные стороны баррикад с Соединёнными Штатами", - подытожил эксперт.
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