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Эксперт заявил о стремлении Трампа к мировой гегемонии - РИА Новости, 14.02.2025
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14:53 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ekspert-1999400383.html
Эксперт заявил о стремлении Трампа к мировой гегемонии
Эксперт заявил о стремлении Трампа к мировой гегемонии - РИА Новости, 14.02.2025
Эксперт заявил о стремлении Трампа к мировой гегемонии
Несмотря на различия в подходах президента США Дональда Трампа и экс-главы Белого дома Джо Байдена, США продолжают стремиться к глобальной гегемонии, используя... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:53:00+03:00
2025-02-14T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Несмотря на различия в подходах президента США Дональда Трампа и экс-главы Белого дома Джо Байдена, США продолжают стремиться к глобальной гегемонии, используя доминирование в сфере искусственного интеллекта, укрепление роли доллара и реализацию научно-военных проектов, что подчеркивает их стратегию соперничества с Китаем и сохранение конфронтации с Россией, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Даже с Трампом мы остаёмся противниками, а не партнёрами, потому что Дональд Трамп ни в коем случае не отказывается от претензий на стремление сохранить американское первенство и американскую гегемонию. Его отличие от Байдена в том, что Байден пытался на уровне риторики осуществлять либеральную гегемонию, а Трамп осуществляет нелиберальную гегемонию - но это всё равно гегемония", - заявил Суслов. Эксперт заявил, что заявления администрации Трампа, включая тезисы о роли доллара как мировой валюты, критике БРИКС, а также выступление вице-президента Джей-Ди Вэнса на парижском саммите по искусственному интеллекту, где тот акцентировал не просто лидерство, а "доминирование" США в этой сфере, отражают стратегию Вашингтона по укреплению глобального влияния. Он также отметил, что США намерены добиваться прорыва в научно-военной области через новые проекты. "Всё это ради гегемонии Соединённых Штатов и соперничества Соединённых Штатов с Китаем. И здесь мы, конечно же, будем оставаться по разные стороны баррикад с Соединёнными Штатами", - подытожил эксперт.
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в мире, цены на нефть, сша, китай, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), брикс
В мире, Цены на нефть, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), БРИКС
Эксперт заявил о стремлении Трампа к мировой гегемонии

Суслов: РФ и США остаются противниками, Трамп продолжит стремиться к гегемонии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Несмотря на различия в подходах президента США Дональда Трампа и экс-главы Белого дома Джо Байдена, США продолжают стремиться к глобальной гегемонии, используя доминирование в сфере искусственного интеллекта, укрепление роли доллара и реализацию научно-военных проектов, что подчеркивает их стратегию соперничества с Китаем и сохранение конфронтации с Россией, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Даже с Трампом мы остаёмся противниками, а не партнёрами, потому что Дональд Трамп ни в коем случае не отказывается от претензий на стремление сохранить американское первенство и американскую гегемонию. Его отличие от Байдена в том, что Байден пытался на уровне риторики осуществлять либеральную гегемонию, а Трамп осуществляет нелиберальную гегемонию - но это всё равно гегемония", - заявил Суслов.
Эксперт заявил, что заявления администрации Трампа, включая тезисы о роли доллара как мировой валюты, критике БРИКС, а также выступление вице-президента Джей-Ди Вэнса на парижском саммите по искусственному интеллекту, где тот акцентировал не просто лидерство, а "доминирование" США в этой сфере, отражают стратегию Вашингтона по укреплению глобального влияния. Он также отметил, что США намерены добиваться прорыва в научно-военной области через новые проекты.
"Всё это ради гегемонии Соединённых Штатов и соперничества Соединённых Штатов с Китаем. И здесь мы, конечно же, будем оставаться по разные стороны баррикад с Соединёнными Штатами", - подытожил эксперт.
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В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России
23 января, 01:46
 
В миреЦены на нефтьСШАКитайРоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)БРИКС
 
 
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