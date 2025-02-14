https://ria.ru/20250214/ekonomika-1999407060.html
Перегрев российской экономики будет снижаться, заявила Набиуллина
Перегрев российской экономики будет снижаться, заявила Набиуллина - РИА Новости, 14.02.2025
Перегрев российской экономики будет снижаться, заявила Набиуллина
Перегрев экономики РФ будет уменьшаться по мере накопления эффектов ужесточения денежно-кредитной политики, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:13:00+03:00
2025-02-14T15:13:00+03:00
2025-02-14T15:30:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Перегрев экономики РФ будет уменьшаться по мере накопления эффектов ужесточения денежно-кредитной политики, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Мы ожидаем, что по мере накопления эффектов от ужесточения денежно-кредитных условий и нормализации бюджетной политики перегрев будет постепенно уменьшаться. Суммарно рост экономики в ближайшие три года будет таким же, как мы прогнозировали в октябре", - сказала Набиуллина.Она отметила, что рост ВВП России в этом году будет несколько выше прогноза и составит 1-2%, одновременно ЦБ симметрично немного понизил прогноз роста ВВП на 2026 год."В целом наше видение среднесрочной траектории роста экономики остается неизменным", - подчеркнула глава регулятора.Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Также ЦБ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1-2% с 0,5-1,5%. Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2026 году до 0,5-1,5% с 1-2%. В 2027 году ЦБ ожидает по-прежнему роста ВВП РФ на 1,5-2,5%.По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по первой оценке Росстата, вырос на 4,1%.
https://ria.ru/20250214/stavka-1999394653.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Перегрев российской экономики будет снижаться, заявила Набиуллина
Набиуллина: ужесточение денежно-кредитной политики должно помочь экономике РФ