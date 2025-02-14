https://ria.ru/20250214/ekonomika-1999407060.html

Перегрев российской экономики будет снижаться, заявила Набиуллина

Перегрев российской экономики будет снижаться, заявила Набиуллина - РИА Новости, 14.02.2025

Перегрев российской экономики будет снижаться, заявила Набиуллина

Перегрев экономики РФ будет уменьшаться по мере накопления эффектов ужесточения денежно-кредитной политики, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:13:00+03:00

2025-02-14T15:13:00+03:00

2025-02-14T15:30:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Перегрев экономики РФ будет уменьшаться по мере накопления эффектов ужесточения денежно-кредитной политики, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Мы ожидаем, что по мере накопления эффектов от ужесточения денежно-кредитных условий и нормализации бюджетной политики перегрев будет постепенно уменьшаться. Суммарно рост экономики в ближайшие три года будет таким же, как мы прогнозировали в октябре", - сказала Набиуллина.Она отметила, что рост ВВП России в этом году будет несколько выше прогноза и составит 1-2%, одновременно ЦБ симметрично немного понизил прогноз роста ВВП на 2026 год."В целом наше видение среднесрочной траектории роста экономики остается неизменным", - подчеркнула глава регулятора.Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Также ЦБ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1-2% с 0,5-1,5%. Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2026 году до 0,5-1,5% с 1-2%. В 2027 году ЦБ ожидает по-прежнему роста ВВП РФ на 1,5-2,5%.По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по первой оценке Росстата, вырос на 4,1%.

https://ria.ru/20250214/stavka-1999394653.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)