https://ria.ru/20250214/dtp-1999438663.html

На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП

На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП - РИА Новости, 14.02.2025

На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП

Уголовное дело завели после гибели четырех человек в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:44:00+03:00

2025-02-14T16:44:00+03:00

2025-02-14T16:44:00+03:00

происшествия

тимашевский район

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели четырех человек в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона. В четверг около 19.00 мск на дороге "Тимашевск - Кореновск" водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114, после удара машина виновника ДТП выехала на встречную полосу и врезалась в Kia. В аварии погибли женщина-водитель иномарки, а также водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ. "После трагического ДТП в Тимашевском районе, в котором вчера вечером погибли четыре человека, следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району возбужденно уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250214/dtp-1999415949.html

тимашевский район

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тимашевский район, россия, краснодарский край