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На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП - РИА Новости, 14.02.2025
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16:44 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/dtp-1999438663.html
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП - РИА Новости, 14.02.2025
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП
Уголовное дело завели после гибели четырех человек в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:44:00+03:00
2025-02-14T16:44:00+03:00
происшествия
тимашевский район
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели четырех человек в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона. В четверг около 19.00 мск на дороге "Тимашевск - Кореновск" водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114, после удара машина виновника ДТП выехала на встречную полосу и врезалась в Kia. В аварии погибли женщина-водитель иномарки, а также водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ. "После трагического ДТП в Тимашевском районе, в котором вчера вечером погибли четыре человека, следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району возбужденно уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250214/dtp-1999415949.html
тимашевский район
россия
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происшествия, тимашевский район, россия, краснодарский край
Происшествия, Тимашевский район, Россия, Краснодарский край
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП

На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП с тремя автомобилями

© Фото : 23 МВД/TelegramПоследствия аварии на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края
Последствия аварии на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : 23 МВД/Telegram
Последствия аварии на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели четырех человек в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона.
В четверг около 19.00 мск на дороге "Тимашевск - Кореновск" водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114, после удара машина виновника ДТП выехала на встречную полосу и врезалась в Kia. В аварии погибли женщина-водитель иномарки, а также водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ.
"После трагического ДТП в Тимашевском районе, в котором вчера вечером погибли четыре человека, следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району возбужденно уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТимашевский районРоссияКраснодарский край
 
 
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