https://ria.ru/20250214/dtp-1999438663.html
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП - РИА Новости, 14.02.2025
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП
Уголовное дело завели после гибели четырех человек в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:44:00+03:00
2025-02-14T16:44:00+03:00
2025-02-14T16:44:00+03:00
происшествия
тимашевский район
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999309570_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_4dcdc8a7fb23708157f42948a88300c7.jpg
КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели четырех человек в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона. В четверг около 19.00 мск на дороге "Тимашевск - Кореновск" водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114, после удара машина виновника ДТП выехала на встречную полосу и врезалась в Kia. В аварии погибли женщина-водитель иномарки, а также водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ. "После трагического ДТП в Тимашевском районе, в котором вчера вечером погибли четыре человека, следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району возбужденно уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250214/dtp-1999415949.html
тимашевский район
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999309570_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_711b53258365d49bf7fd32445945b521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимашевский район, россия, краснодарский край
Происшествия, Тимашевский район, Россия, Краснодарский край
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП
На Кубани завели дело после гибели четырех человек в ДТП с тремя автомобилями