https://ria.ru/20250214/dtp-1999415949.html

В МВД раскрыли детали ДТП с микроавтобусом в Дагестане

В МВД раскрыли детали ДТП с микроавтобусом в Дагестане - РИА Новости, 14.02.2025

В МВД раскрыли детали ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Авария с участием микроавтобуса в Дагестане, в результате которого погибли четыре человека, произошла по вине водителя легковушки, выехавшей на встречную... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:36:00+03:00

2025-02-14T15:36:00+03:00

2025-02-14T15:36:00+03:00

происшествия

астрахань

махачкала

бабаюртовский район

группа газ

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Авария с участием микроавтобуса в Дагестане, в результате которого погибли четыре человека, произошла по вине водителя легковушки, выехавшей на встречную полосу, сообщили в пресс-службе МВД республики. В четверг на федеральной трассе Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись пассажирская "Газель" и автомобиль Lada Granta. По последним данным минздрава региона, два человека погибли на месте, еще двое скончались в стационаре. Еще около 15 человек пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Вчера, 13 февраля, в 16.45… 31-летняя жительница Бабаюрта, управляя автомобилем LADA Granta, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским "ГАЗ 32212" под управлением 54-летнего жителя Кизлярского района", - говорится в сообщении. По данным МВД, на месте происшествия погибли водитель LADA Granta и ее 51-летняя пассажирка. Позже в больнице скончались еще одна пассажирка легковушки, которой был 21 год, и 54-летний водитель маршрутки.

https://ria.ru/20250214/mkad-1999405561.html

астрахань

махачкала

бабаюртовский район

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происшествия, астрахань, махачкала, бабаюртовский район, группа газ, россия, республика дагестан