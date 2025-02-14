В МВД раскрыли детали ДТП с микроавтобусом в Дагестане
МВД: виновницей в ДТП с микроавтобусом в Дагестане была водитель "Лады"
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана
Последствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Авария с участием микроавтобуса в Дагестане, в результате которого погибли четыре человека, произошла по вине водителя легковушки, выехавшей на встречную полосу, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В четверг на федеральной трассе Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись пассажирская "Газель" и автомобиль Lada Granta. По последним данным минздрава региона, два человека погибли на месте, еще двое скончались в стационаре. Еще около 15 человек пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Вчера, 13 февраля, в 16.45… 31-летняя жительница Бабаюрта, управляя автомобилем LADA Granta, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским "ГАЗ 32212" под управлением 54-летнего жителя Кизлярского района", - говорится в сообщении.
По данным МВД, на месте происшествия погибли водитель LADA Granta и ее 51-летняя пассажирка. Позже в больнице скончались еще одна пассажирка легковушки, которой был 21 год, и 54-летний водитель маршрутки.
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