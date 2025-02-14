https://ria.ru/20250214/dtp-1999285369.html

В Севастополе при ДТП погиб водитель скорой

В Севастополе при ДТП погиб водитель скорой - РИА Новости, 14.02.2025

В Севастополе при ДТП погиб водитель скорой

Водитель скорой медицинской помощи погиб в результате ДТП в Севастополе, еще четыре человека пострадали, проводится проверка, сообщила пресс-служба региональной РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:46:00+03:00

2025-02-14T08:46:00+03:00

2025-02-14T09:00:00+03:00

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Водитель скорой медицинской помощи погиб в результате ДТП в Севастополе, еще четыре человека пострадали, проводится проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По предварительной информации, около 6.00 мск на перекрестке проспекта Генерала Острякова с автодорогой "Подъезд к Максимовой даче" произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с легковым автомобилем."В результате ДТП погиб водитель скорой помощи, телесные повреждения получили водитель легкового автомобиля и трое пассажиров: медицинский работник, малолетний ребенок и его мать", - говорится в сообщении.Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

https://ria.ru/20250214/omsk-1999284807.html

севастополь

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2025

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севастополь, происшествия