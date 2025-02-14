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Пассажирка из Дубая пыталась провезти в Домодедово часы с 323 бриллиантами
Пассажирка из Дубая пыталась провезти в Домодедово часы с 323 бриллиантами - РИА Новости, 14.02.2025
Пассажирка из Дубая пыталась провезти в Домодедово часы с 323 бриллиантами
Золотое кольцо и часы с бриллиантами, общей стоимостью в пять миллионов рублей, обнаружили домодедовские таможенники у пассажирки из Дубая, сообщает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:57:00+03:00
2025-02-14T11:57:00+03:00
2025-02-14T12:38:00+03:00
дубай
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
cartier
происшествия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Золотое кольцо и часы с бриллиантами, общей стоимостью в пять миллионов рублей, обнаружили домодедовские таможенники у пассажирки из Дубая, сообщает пресс-служба ФТС России. "Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов стоимостью более 5 миллионов рублей обнаружили таможенники у россиянки, прибывшей из Дубая. Пассажирку инспектор остановил на "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины они выявили в её ручной клади кольцо Messika и часы Cartier. Женщина пояснила, что украшения были подарены супругом и стоимость их она не знает", - говорится в сообщении.Экспертиза установила, что часы Cartier Baignoire и кольцо Messika My Twin Trilogy изготовлены из золота 750 пробы и инкрустированы 323 бриллиантами. Теперь за "контрабанду" россиянке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф до 1 миллиона рублей.Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщала, что в 2024 году предотвратила незаконное перемещение физлицами через границу драгметаллов и ювелирных изделий из них на 4,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241106/kontrabanda-1982262666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), cartier , происшествия, домодедово (аэропорт)
Дубай, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Cartier , Происшествия, Домодедово (аэропорт)
Пассажирка из Дубая пыталась провезти в Домодедово часы с 323 бриллиантами
Таможенники нашли у россиянки незадекларированные часы и кольцо за 5 млн руб