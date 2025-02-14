https://ria.ru/20250214/donetsk-1999428412.html

В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру

В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 14.02.2025

В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Попытка атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре была сорвана в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:15:00+03:00

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2025-02-14T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Попытка атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре была сорвана в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный беспилотник вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что взрывотехники регионального УФСБ России обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецк, донецкая народная республика, безопасность