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В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру
В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 14.02.2025
В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру
Попытка атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре была сорвана в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:15:00+03:00
2025-02-14T16:15:00+03:00
2025-02-14T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Попытка атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре была сорвана в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный беспилотник вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что взрывотехники регионального УФСБ России обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру
ФСБ сообщила о перехвате в Донецке украинского дрона около электроподстанции