Рейтинг@Mail.ru
В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/donetsk-1999428412.html
В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру
В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 14.02.2025
В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру
Попытка атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре была сорвана в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:15:00+03:00
2025-02-14T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецк
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Попытка атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре была сорвана в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный беспилотник вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что взрывотехники регионального УФСБ России обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6bff27019fd48d2ca8fb67ebfb79713c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецк, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В Донецке сорвали попытку атаки дрона ВСУ на гражданскую инфраструктуру

ФСБ сообщила о перехвате в Донецке украинского дрона около электроподстанции

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Попытка атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре была сорвана в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный беспилотник вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что взрывотехники регионального УФСБ России обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала