https://ria.ru/20250214/dogovor-1999256944.html

Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (1950)

Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (1950) - РИА Новости, 14.02.2025

Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (1950)

Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой был заключен 14 февраля 1950 года... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T00:44:00+03:00

2025-02-14T00:44:00+03:00

2025-02-14T00:44:00+03:00

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Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой был заключен 14 февраля 1950 года во время пребывания в Москве китайской партийно-правительственной делегации во главе с Мао Цзэдуном. Договор состоит из преамбулы и шести статей. В преамбуле договора говорилось, что стороны исходят из решимости двух народов "…путем укрепления дружбы и сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой совместно воспрепятствовать возрождению японского империализма и повторению агрессии со стороны Японии или какого-либо другого государства, которые объединились бы с Японией в актах агрессии". Также отмечалось, что такой договор способствует укреплению мира и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире, добрососедству и дружбе народов двух стран, отвечает их коренным интересам. Первые четыре статьи договора были посвящены вопросам обеспечения безопасности. В первой статье были зафиксированы положения, поясняющие, при каких условиях и как стороны будут действовать при угрозе их безопасности. В частности, говорилось: "Обе Договаривающиеся Стороны обязуются, что ими совместно будут предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необходимые меры в целях недопущения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии или любого другого государства, которые прямо или косвенно объединились бы с Японией в актах агрессии". Два государства взяли на себя обязательство в случае нападения Японии или союзных с ней государств на одну из сторон немедленно оказать "…военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами". Кроме того, они обязались "…участвовать во всех международных действиях, имеющих обеспечение мира и безопасности во всем мире". Конкретная цель – вместе с другими союзными во Второй мировой войне державами добиваться скорейшего заключения мирного договора с Японией – была зафиксирована во второй статье. В третьей статье договора содержалось положение о том, что "Стороны не будут заключать какого-либо союза, направленного против другой стороны" и в такого рода коалициях. Кроме того, стороны обязались (статья четвертая) "…консультироваться друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим общие интересы". В пятой статье говорилось о двусторонних советско-китайских отношениях, стремлении сторон развивать экономическое и культурное сотрудничество. В шестой статье оговаривались сроки действия договора. Он был рассчитан на 30 лет, причем "если одна из договаривающихся сторон за год до истечения срока не заявит о желании денонсировать договор, то он будет продолжать оставаться в силе в течение пяти лет и в соответствии с этим правилом будет пролонгироваться". В день заключения Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи были подписаны два советско-китайских соглашения, конкретизирующих направления сотрудничества между двумя странами. Соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге (КЧЖД), Порт-Артуре и Дальнем предусматривало после заключения мирного договора с Японией, но не позже конца 1952 года, безвозмездную передачу КЧЖД китайской стороне. В эти же сроки из Порт-Артура должны быть выведены советские войска, а военно-морская база и сооружения переданы Китаю. Вопрос о порте Дальнем предполагалось решить после заключения мирного договора с Японией, но независимо от этого в ближайшие три месяца КНР передавалось все имеющееся в Дальнем имущество, находившееся во временном ведении или аренде советской стороны. Второе соглашение – о предоставлении КНР долгосрочного кредита на сумму 300 миллионов долларов на льготных условиях из расчета 1% годовых сроком на 10 лет. Этот кредит использовался для оплаты поставок из Советского Союза оборудования и материалов для электростанций, металлургических и машиностроительных заводов, оборудования шахт для добычи угля и руд, железнодорожного и другого транспортного оборудования, рельсов и других материалов для восстановления и развития народного хозяйства КНР. Сложная международная обстановка в начале 1950-х годов внесла некоторые коррективы в выполнение подписанных соглашений. Мирные договоры КНР и СССР с Японией так и не были заключены. Война в Корее и японо-американское военно-политическое сотрудничество потребовали укрепления оборонительных возможностей КНР. Поэтому по просьбе китайской стороны было решено советские войска временно оставить в Порт-Артуре, где они находились до конца мая 1955 года. Советско-китайский договор получил практическое воплощение в политике СССР и КНР. Дипломатия двух стран согласованно действовала в решении международных проблем. Советский Союз активно поддерживал стремление КНР восстановить свои права членства в ООН и других международных организациях. Активно развивалось двустороннее экономическое и культурное сотрудничество. С 1951 года широкие масштабы приобрела советская научно-техническая помощь Китаю, начались поставки комплектного оборудования. При поддержке СССР в КНР были созданы предприятия по производству реактивных истребителей и бомбардировщиков, артиллерийских систем. Китайские специалисты были ознакомлены с советскими достижениями в области ядерных технологий. Значительные масштабы военного сотрудничества с Советским Союзом позволили КНР создать мощные вооруженные силы, обеспечившие надежную защиту безопасности молодого государства. После смерти Иосифа Сталина в 1953 году и началом десталинизации в 1956 году отношения между странами стали резко ухудшаться. В Пекине отрицательно относились к новому внешнеполитическому курсу Москвы на выход из изоляции и установление деловых отношений с Западом. КНР обвинила советское руководство в уступках капиталистам. В 1964 году отношения между КПСС и Коммунистической партией Китая были фактически разорваны, были отосланы специалисты и студенты. При этом сам Договор формально продолжал действовать. 3 апреля 1979 года, почти за год до истечения срока действия китайско-советского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, Китай официально объявил о намерении не продлевать его. Договор прекратил действие в 1980 году. В 1992 году Россия подписала с Китаем "Соглашение об основах взаимоотношений". Это был период, когда западные страны ввели против Китая эмбарго, запрещающее ему импорт вооружений и технологий в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь. Россия не поддержала санкционную политику и осталась едва ли не единственным партнером, который продолжал развивать военно-техническое сотрудничество с КНР. Постепенно увеличивались масштабы межгосударственного взаимодействия, стал набирать силу политический диалог. На качественно новый уровень двусторонние связи вышли в 2001 году, когда президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь в Кремле подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.

https://ria.ru/20250211/sanktsii-1998480894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

справки, китай, мао цзэдун, владимир путин, оон, кпсс, иосиф сталин (джугашвили), россия, япония