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Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в населенном пункте Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщает управление администрации РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:10:00+03:00
2025-02-14T22:10:00+03:00
2025-02-14T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в населенном пункте Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 14 февраля по состоянию на 21.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новотроицкое: - в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) погиб мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250207/mariupol-1998090166.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР
В Новотроицком при детонации взрывоопасного устройства ВСУ погиб мирный житель