https://ria.ru/20250214/dnr-1999500445.html

Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР

Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025

Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР

Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в населенном пункте Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщает управление администрации РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:10:00+03:00

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2025-02-14T22:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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горловка

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в населенном пункте Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 14 февраля по состоянию на 21.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новотроицкое: - в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) погиб мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250207/mariupol-1998090166.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины, происшествия