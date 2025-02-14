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Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/dnr-1999500445.html
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в населенном пункте Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщает управление администрации РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:10:00+03:00
2025-02-14T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в населенном пункте Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.&quot;По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 14 февраля по состоянию на 21.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новотроицкое: - в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) погиб мужчина 1959 года рождения&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250207/mariupol-1998090166.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в ДНР

В Новотроицком при детонации взрывоопасного устройства ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при детонации взрывоопасного устройства ВСУ в населенном пункте Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«

"По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 14 февраля по состоянию на 21.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новотроицкое: - в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) погиб мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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