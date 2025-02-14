https://ria.ru/20250214/dnr-1999376370.html

ВСУ устроили охоту за мирными жителями под Курахово

ВСУ устроили охоту за мирными жителями под Курахово - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ устроили охоту за мирными жителями под Курахово

ВСУ устроили охоту за мирными жителями на дороге из Курахово в село Дачное в ДНР, сбрасывая на них снаряды с FPV-дрона, кадры оказались в распоряжении РИА... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:57:00+03:00

2025-02-14T14:57:00+03:00

2025-02-14T16:07:00+03:00

курахово

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ устроили охоту за мирными жителями на дороге из Курахово в село Дачное в ДНР, сбрасывая на них снаряды с FPV-дрона, кадры оказались в распоряжении РИА Новости.Российский дрон-разведчик зафиксировал, как рядом с автомобилем мужчины упал сброс с украинского БПЛА."Мужчина остановился, вышел из авто, поднял руки наверх в знак того, что он обычный гражданский. Но ВСУ это не остановило: они отправляли сброс один за другим", — сообщил источник агентства.Мирный житель отбежал в сторону от своей машины в единственное укрытие поблизости — разбитую сгоревшую технику на трассе. Однако обстрел не прекращался."Затем он вернулся к своей машине, попытался завести, но авто проехало пару метров, и двигатель заглох", — добавил собеседник РИА Новости.Мужчина вышел, и в ходе очередного сброса его тяжело ранило в ногу. Он попытался "зажгутовать" ее своей же одеждой. "Военнослужащие тем временем отправили на подмогу дрон с аптечкой. Сбросили ее, но мужчина уже не подавал признаков жизни", — уточнил источник.На втором ролике, оказавшемся в распоряжении агентства, на этой же трассе подверглись атаке двое мирных жителей, которые перемещались на велосипедах. В ходе сброса одного из них посекло — мужчина упал, а затем встал и продолжил движение.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отмечал, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народов, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250212/vsu-1998758002.html

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Жителя села Дачное атаковали дроны ВСУ Жителя села Дачное атаковали дроны ВСУ 2025-02-14T14:57 true PT1M39S

Мирных жителей на велосипедах атаковал дрон ВСУ Мирных жителей на велосипедах атаковал дрон ВСУ 2025-02-14T14:57 true PT0M33S

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Мария Марикян

курахово, вооруженные силы украины, днр, донбасс, владимир путин