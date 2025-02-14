https://ria.ru/20250214/dnr-1999376370.html
ВСУ устроили охоту за мирными жителями под Курахово
ВСУ устроили охоту за мирными жителями под Курахово - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ устроили охоту за мирными жителями под Курахово
ВСУ устроили охоту за мирными жителями на дороге из Курахово в село Дачное в ДНР, сбрасывая на них снаряды с FPV-дрона, кадры оказались в распоряжении РИА... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:57:00+03:00
2025-02-14T14:57:00+03:00
2025-02-14T16:07:00+03:00
курахово
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ устроили охоту за мирными жителями на дороге из Курахово в село Дачное в ДНР, сбрасывая на них снаряды с FPV-дрона, кадры оказались в распоряжении РИА Новости.Российский дрон-разведчик зафиксировал, как рядом с автомобилем мужчины упал сброс с украинского БПЛА."Мужчина остановился, вышел из авто, поднял руки наверх в знак того, что он обычный гражданский. Но ВСУ это не остановило: они отправляли сброс один за другим", — сообщил источник агентства.Мирный житель отбежал в сторону от своей машины в единственное укрытие поблизости — разбитую сгоревшую технику на трассе. Однако обстрел не прекращался."Затем он вернулся к своей машине, попытался завести, но авто проехало пару метров, и двигатель заглох", — добавил собеседник РИА Новости.Мужчина вышел, и в ходе очередного сброса его тяжело ранило в ногу. Он попытался "зажгутовать" ее своей же одеждой. "Военнослужащие тем временем отправили на подмогу дрон с аптечкой. Сбросили ее, но мужчина уже не подавал признаков жизни", — уточнил источник.На втором ролике, оказавшемся в распоряжении агентства, на этой же трассе подверглись атаке двое мирных жителей, которые перемещались на велосипедах. В ходе сброса одного из них посекло — мужчина упал, а затем встал и продолжил движение.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отмечал, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народов, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250212/vsu-1998758002.html
https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жителя села Дачное атаковали дроны ВСУ
Жителя села Дачное атаковали дроны ВСУ
2025-02-14T14:57
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Мирных жителей на велосипедах атаковал дрон ВСУ
Мирных жителей на велосипедах атаковал дрон ВСУ
2025-02-14T14:57
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, вооруженные силы украины, днр, донбасс, владимир путин
Курахово, Вооруженные силы Украины, ДНР, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
ВСУ устроили охоту за мирными жителями под Курахово
ВСУ обстреляли мирных жителей на трассе из Курахово в село Дачное в ДНР
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ устроили охоту за мирными жителями на дороге из Курахово в село Дачное в ДНР, сбрасывая на них снаряды с FPV-дрона, кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
Российский дрон-разведчик зафиксировал, как рядом с автомобилем мужчины упал сброс с украинского БПЛА.
"Мужчина остановился, вышел из авто, поднял руки наверх в знак того, что он обычный гражданский. Но ВСУ это не остановило: они отправляли сброс один за другим", — сообщил источник агентства.
Мирный житель отбежал в сторону от своей машины в единственное укрытие поблизости — разбитую сгоревшую технику на трассе. Однако обстрел не прекращался.
"Затем он вернулся к своей машине, попытался завести, но авто проехало пару метров, и двигатель заглох", — добавил собеседник РИА Новости.
Мужчина вышел, и в ходе очередного сброса его тяжело ранило в ногу. Он попытался "зажгутовать" ее своей же одеждой.
"Военнослужащие тем временем отправили на подмогу дрон с аптечкой. Сбросили ее, но мужчина уже не подавал признаков жизни", — уточнил источник.
На втором ролике, оказавшемся в распоряжении агентства, на этой же трассе подверглись атаке двое мирных жителей, которые перемещались на велосипедах. В ходе сброса одного из них посекло — мужчина упал, а затем встал и продолжил движение.
Об освобождении села Дачное, что западнее Курахово, стало известно 14 февраля. Туда ВСУ в спешке отходили из города, пытаясь выстроить новую линию обороны.
Президент Владимир Путин
на расширенном заседании коллегии Минобороны отмечал, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народов, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.