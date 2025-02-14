https://ria.ru/20250214/dnr-1999364934.html

ВС России освободили населенный пункт Зеленое Поле

ВС России освободили населенный пункт Зеленое Поле - РИА Новости, 14.02.2025

ВС России освободили населенный пункт Зеленое Поле

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:23:00+03:00

2025-02-14T13:23:00+03:00

2025-02-14T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250213/konflikt-1999113031.html

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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)