https://ria.ru/20250214/dnr-1999364934.html
ВС России освободили населенный пункт Зеленое Поле
ВС России освободили населенный пункт Зеленое Поле - РИА Новости, 14.02.2025
ВС России освободили населенный пункт Зеленое Поле
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:23:00+03:00
2025-02-14T13:23:00+03:00
2025-02-14T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250213/konflikt-1999113031.html
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили населенный пункт Зеленое Поле
ВС России освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР