Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 14.02.2025 (обновлено: 20:57 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/deportatsiya-1999490736.html
Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях
Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях - РИА Новости, 14.02.2025
Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о депортации в республику из Боснии и Герцеговины россиянина, которого, как он утверждает, подозревают "в РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:21:00+03:00
2025-02-14T20:57:00+03:00
в мире
польша
россия
босния и герцеговина
дональд туск
томаш семоняк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32061/51/320615107_0:209:2814:1792_1920x0_80_0_0_d2c33c1ed9378edc6f6472179abd4aef.jpg
ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о депортации в республику из Боснии и Герцеговины россиянина, которого, как он утверждает, подозревают "в координации диверсионных актов". &quot;Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу и арестован по решению суда&quot;, - написал Туск, похвалив работу ABW (агентство внутренней безопасности Польши) и прокуратуры.В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк проинформировал, что гражданину России, о котором идет речь, предъявлены обвинения в диверсиях, он арестован."В пятницу решением суда по заявлению прокуратуры он арестован на три месяца с обвинениями в диверсиях и саботаже", - написал Семоняк на платформе Х.В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
https://ria.ru/20241113/polsha-1983522818.html
https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html
польша
россия
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32061/51/320615107_74:0:2741:2000_1920x0_80_0_0_e5902c7e4ff710a92f9d73be2fd7051a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, босния и герцеговина, дональд туск, томаш семоняк
В мире, Польша, Россия, Босния и Герцеговина, Дональд Туск, Томаш Семоняк
Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях

Премьер Польши Туск заявил о депортации россиянина из Боснии и Герцеговины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о депортации в республику из Боснии и Герцеговины россиянина, которого, как он утверждает, подозревают "в координации диверсионных актов".
«

"Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу и арестован по решению суда", - написал Туск, похвалив работу ABW (агентство внутренней безопасности Польши) и прокуратуры.

Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в попытке диверсии
13 ноября 2024, 14:13
В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк проинформировал, что гражданину России, о котором идет речь, предъявлены обвинения в диверсиях, он арестован.
«
"В пятницу решением суда по заявлению прокуратуры он арестован на три месяца с обвинениями в диверсиях и саботаже", - написал Семоняк на платформе Х.
В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с ФСБ
5 сентября 2024, 19:23
 
В миреПольшаРоссияБосния и ГерцеговинаДональд ТускТомаш Семоняк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала