https://ria.ru/20250214/deportatsiya-1999490736.html

Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях

Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях - РИА Новости, 14.02.2025

Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о депортации в республику из Боснии и Герцеговины россиянина, которого, как он утверждает, подозревают "в РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:21:00+03:00

2025-02-14T20:21:00+03:00

2025-02-14T20:57:00+03:00

в мире

польша

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босния и герцеговина

дональд туск

томаш семоняк

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ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о депортации в республику из Боснии и Герцеговины россиянина, которого, как он утверждает, подозревают "в координации диверсионных актов". "Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу и арестован по решению суда", - написал Туск, похвалив работу ABW (агентство внутренней безопасности Польши) и прокуратуры.В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк проинформировал, что гражданину России, о котором идет речь, предъявлены обвинения в диверсиях, он арестован."В пятницу решением суда по заявлению прокуратуры он арестован на три месяца с обвинениями в диверсиях и саботаже", - написал Семоняк на платформе Х.В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.

https://ria.ru/20241113/polsha-1983522818.html

https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html

польша

россия

босния и герцеговина

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в мире, польша, россия, босния и герцеговина, дональд туск, томаш семоняк