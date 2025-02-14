Туск заявил о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях
Премьер Польши Туск заявил о депортации россиянина из Боснии и Герцеговины
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о депортации в республику из Боснии и Герцеговины россиянина, которого, как он утверждает, подозревают "в координации диверсионных актов".
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"Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу и арестован по решению суда", - написал Туск, похвалив работу ABW (агентство внутренней безопасности Польши) и прокуратуры.
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В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк проинформировал, что гражданину России, о котором идет речь, предъявлены обвинения в диверсиях, он арестован.
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"В пятницу решением суда по заявлению прокуратуры он арестован на три месяца с обвинениями в диверсиях и саботаже", - написал Семоняк на платформе Х.
В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
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