https://ria.ru/20250214/cnn-1999262540.html

В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину

В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину - РИА Новости, 14.02.2025

В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину

Американский век Европы подошел к концу из-за двух важнейшних геополитических событий, пишет CNN. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:40:00+03:00

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2025-02-14T01:40:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский век Европы подошел к концу из-за двух важнейшних геополитических событий, пишет CNN."Американский век Европы подошел к концу <...>. Два геополитических удара грома, которые произошли в среду, изменят трансатлантические отношения. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. <...> Министр обороны США Пит Хегсет отправился в Брюссель и призвал европейских союзников "взять на себя ответственность за безопасность на континенте", — говорится в публикации.Отмечается, что эти события стали переломным моментом в отношениях США и Европы, которые подчеркивают важность концепции Трампа "Америка прежде всего", а также склонность американского лидера рассматривать отношения с точки зрения финансовой выгоды."Это также подчеркивает его свободу от советников истеблишмента, которые погрязли в мифологии внешней политики Запада и которые, по его мнению, помешали во время его первого президентского срока", — добавил автор.В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999248005.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1999248647.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, европа, украина, пит хегсет