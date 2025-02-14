В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину
CNN: Американский век Европы подошел к концу из-за разговора Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский век Европы подошел к концу из-за двух важнейшних геополитических событий, пишет CNN.
"Американский век Европы подошел к концу <...>. Два геополитических удара грома, которые произошли в среду, изменят трансатлантические отношения. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. <...> Министр обороны США Пит Хегсет отправился в Брюссель и призвал европейских союзников "взять на себя ответственность за безопасность на континенте", — говорится в публикации.
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Отмечается, что эти события стали переломным моментом в отношениях США и Европы, которые подчеркивают важность концепции Трампа "Америка прежде всего", а также склонность американского лидера рассматривать отношения с точки зрения финансовой выгоды.
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"Это также подчеркивает его свободу от советников истеблишмента, которые погрязли в мифологии внешней политики Запада и которые, по его мнению, помешали во время его первого президентского срока", — добавил автор.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.