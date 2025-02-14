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В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:40 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/cnn-1999262540.html
В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину
В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину - РИА Новости, 14.02.2025
В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину
Американский век Европы подошел к концу из-за двух важнейшних геополитических событий, пишет CNN. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:40:00+03:00
2025-02-14T01:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
европа
украина
пит хегсет
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский век Европы подошел к концу из-за двух важнейшних геополитических событий, пишет CNN."Американский век Европы подошел к концу &lt;...&gt;. Два геополитических удара грома, которые произошли в среду, изменят трансатлантические отношения. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. &lt;...&gt; Министр обороны США Пит Хегсет отправился в Брюссель и призвал европейских союзников "взять на себя ответственность за безопасность на континенте", — говорится в публикации.Отмечается, что эти события стали переломным моментом в отношениях США и Европы, которые подчеркивают важность концепции Трампа "Америка прежде всего", а также склонность американского лидера рассматривать отношения с точки зрения финансовой выгоды."Это также подчеркивает его свободу от советников истеблишмента, которые погрязли в мифологии внешней политики Запада и которые, по его мнению, помешали во время его первого президентского срока", — добавил автор.В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999248005.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, европа, украина, пит хегсет
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европа, Украина, Пит Хегсет
В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину

CNN: Американский век Европы подошел к концу из-за разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский век Европы подошел к концу из-за двух важнейшних геополитических событий, пишет CNN.
"Американский век Европы подошел к концу <...>. Два геополитических удара грома, которые произошли в среду, изменят трансатлантические отношения. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. <...> Министр обороны США Пит Хегсет отправился в Брюссель и призвал европейских союзников "взять на себя ответственность за безопасность на континенте", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ
Вчера, 23:00
Отмечается, что эти события стали переломным моментом в отношениях США и Европы, которые подчеркивают важность концепции Трампа "Америка прежде всего", а также склонность американского лидера рассматривать отношения с точки зрения финансовой выгоды.
«
"Это также подчеркивает его свободу от советников истеблишмента, которые погрязли в мифологии внешней политики Запада и которые, по его мнению, помешали во время его первого президентского срока", — добавил автор.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп объяснил, почему позвонил Путину раньше, чем Зеленскому
Вчера, 23:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕвропаУкраинаПит Хегсет
 
 
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