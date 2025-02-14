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В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме - РИА Новости, 14.02.2025
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18:12 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/chinovnik-1999472347.html
В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме
В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме - РИА Новости, 14.02.2025
В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме
В Хабаровском крае погиб чиновник, против которого было возбуждено дело об экстремизме, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:12:00+03:00
2025-02-14T18:12:00+03:00
происшествия
хабаровский край
николаевский район
россия
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ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае погиб чиновник, против которого было возбуждено дело об экстремизме, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Сотрудник администрации Николаевского района погиб... На него ранее было заведено уголовное дело об экстремизме", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что мужчина ранее нелицеприятно "высказывался в адрес военнослужащих ВС РФ"
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хабаровский край
николаевский район
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происшествия, хабаровский край, николаевский район, россия
Происшествия, Хабаровский край, Николаевский район, Россия
В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме

В Хабаровском крае погиб чиновник, на которого было заведено дело об экстремизме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае погиб чиновник, против которого было возбуждено дело об экстремизме, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Сотрудник администрации Николаевского района погиб... На него ранее было заведено уголовное дело об экстремизме", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина ранее нелицеприятно "высказывался в адрес военнослужащих ВС РФ"
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ПроисшествияХабаровский крайНиколаевский районРоссия
 
 
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