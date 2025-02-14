https://ria.ru/20250214/chinovnik-1999472347.html

В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме

В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме - РИА Новости, 14.02.2025

В Хабаровском крае погиб чиновник, проходивший по делу об экстремизме

В Хабаровском крае погиб чиновник, против которого было возбуждено дело об экстремизме, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:12:00+03:00

2025-02-14T18:12:00+03:00

2025-02-14T18:12:00+03:00

происшествия

хабаровский край

николаевский район

россия

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ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае погиб чиновник, против которого было возбуждено дело об экстремизме, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Сотрудник администрации Николаевского района погиб... На него ранее было заведено уголовное дело об экстремизме", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что мужчина ранее нелицеприятно "высказывался в адрес военнослужащих ВС РФ"

https://ria.ru/20250213/mer-1999116298.html

хабаровский край

николаевский район

россия

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2025

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происшествия, хабаровский край, николаевский район, россия